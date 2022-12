L'any se'n va deixant enrere lesgenerades per la. Lessón ja l'única resta externa en la vida quotidiana del que van ser les mesures de restricció sota el coronavirus. Fa tres mesos, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar que ja es veia la llum al final del túnel , malgrat que no s'ha anunciat oficialment la fi de la pandèmia.La primera setmana de setembre es va viure el moment amb menys morts des del març del 2020. També el setembre passat, el ministeri de Sanitat va eliminar les darreres restriccions provocades per la pandèmia als centres escolars, posant fi als grups bombolla i a les distàncies interpersonals. D'aquesta manera, el curs escolar va poder començar amb una normalitat prepandèmica.Elsdefensen que es mantingui el procés decom a element essencial per combatre els efectes del virus, però descarten en aquests moments els retorns de les restriccions , sempre i quan es mantingui sota control el ritme de contagis i no pateixin els serveis hospitalaris. Sanitat va ampliar fa dies la quarta dosi a tota la població , tot i no ser obligatòria.

