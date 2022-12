A presó el presumpte agressor sexual reincident acusat de segrestar i violar una jove a Terrassa

El jutjat de violència sobre la dona deha rebut aquest dijous el detingut el passat dimecres pelsper una presumpta agressió sexual a una exparella. La magistrada ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut, de 35 anys i acusat per segon cop en tres setmanes del mateix delicte.En aquest cas, la víctima afectada no és la mateixa que la de fa dues setmanes, quan els Mossos també van detenir l'home per segrestar i violar una noia en una cabanya al barri egarenc de les Fonts . La causa està oberta pels delictes de maltractament, amenaces, detenció il·legal i agressió sexual.L'autor dels delictes és un home de 35 anys amb una cinquantena de detencions prèvies. Una persona de l'entorn de la segona víctima va denunciar a la policia la seva desaparició i, poc després, va ser detingut. La noia, que havia estat agredida sexualment, va ser traslladada a un centre hospitalari.

