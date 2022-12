Una exalcaldessa, esquitxada amb la Grossa a Barberà

Les amigues i l'exbatlle Foto: Juanma Peláez

Laés atzarosa i això fa que es vegin situacions de tots els colors. La grossa d'aquest 2022, molt repartida, ha tingut un toc molt curiós: una. Qui va comandar Barberà del Vallès entre 2015 i 2019, Sílvia Fuster , duia un dècim que havia compartit amb"Em fa molta il·lusió", no ha parat de repetir, a l'uníson amb les altres agraciades, i ha suggerit a la resta "ferper pensar què fer-ne". Són, tot i que Fuster, ha advertit que, perquè, abans de tot, cal passar comptes amb l'Estat."Era a casa i tenia el sorteig a la televisió" i aleshores els nens de Sant Ildefons han fet la tradicional cantada:. En un primer moment, no hi ha caigut, fins que "han començat a dir que" i aleshores, "he anat a comprovar-ho i. "És una il·lusió molt gran", ha repetit, perquè "avui la ciutat sortirà a tot arreu".És unaque cada anyi juguin a números de la rifa de Nadal. "Fa molt que ho fem, i". I és que l'elecció del número va ser arran que el propietari els comentés que "i vam dir, doncs, va! Agafem-lo".

