La presentadora de Catalunya Ràdio Xantal Llavina anuncia que té càncer de mama

". Així ha anunciat la periodista i presentadora del programa Revolució 4 de Catalunya Ràdio,, que pateix càncer de mama. Ho ha fet amb un missatge a les xarxes socials, en què ha explicat que haurà de deixar la ràdio "durant uns mesos" per centrar-se a tractar la malaltia.De fet, Llavina ja ha començat la, tal com ha ensenyat amb una fotografia. Una quimioteràpia que s'allargarà fins a mig any, una muntanya que la periodista vol escalar "amb una actitud positiva" i amb persistència. Tanmateix, ha aprofitat per conscienciar de la importància de la prevenció i ha encomanat totes les dones a realitzar-se mamografies.A partir d'ara, el Revolució 4 passarà a estar presentat pel periodista de la cadena pública catalana, que també dirigeix el programa Sans i Estalvis. Abans, també havia passat per l'Estat de Gràcia, del qual va ser subdirector i pel Suplement d'Estiu.

