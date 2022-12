Llibertat provisional per a Miquel Ricart, l'assassí de les nenes d'Alcàcer detingut a Barcelona

Elha acordat deixar en llibertat provisional els dos detinguts al vespre en un narcopís al carrer Aurora del Raval , entre els quals consta, l’únic condemnat per la violació i assassinat de tres adolescents a. Ricart està acusat de liderar un narcopís al barri del Raval i la causa està oberta per un delicte contra la salut pública. Els investigats s’han acollit al dret a no declarar.La fiscalia no ha demanat cap altra mesura, els detinguts han designat domicili i no tenen antecedents computables, pel qual la magistrada ha acordat deixar-los en llibertat, però amb l'obligació de comparèixer cada 15 dies en seu judicial. Les diligències es remeten al, que té obert el procediment i seguirà amb la instrucció de la causa.L'assassinat de les tres noies d'Alcàsser va sacsejar l'Estat i continua envoltat d'enigmes. Les víctimes,, van pujar a un cotxe la nit del 13 de novembre de 1992, ja fa 30 anys, i van ser segrestades peri Miguel Ricart, que les van torturar, violar i assassinar en una cabana abandonada.Només Ricart ha estat condemnat, en un cas que encara arrossega moltes ombres, principalment la, Antonio Anglés, que va aconseguir driblar la policia espanyola i internacional. No se sap si és viu o mort, però no se n'ha trobat el cadàver i tampoc se'n sap res des que va ser vist per última vegada en un vaixell que es dirigia a Dublín.

