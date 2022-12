Un farsant i una «boja», protagonistes dels 10 milions a la plaça Urquinaona

. Així rep els clients l'ubicada a la cruïlla de lai el carrerdurant tot l'any. Avui, però, el 22 de desembre del 2022, s'ha convertit en un missatge real. Passaven pocs minuts de les 12.30 del migdia quan els nens de Sant Ildefons han cantat dos cinquens premis seguits, el 79138 i el. Aquest darrer, venut gairebé íntegrament a l'administració número 97, on s'han repartitd'euros."Estava entristit perquè a Barcelona no s'havia repartit res, només dècims solts, i mentre deia això la meva dona i filla han començat a cridar perquè", explica l'administrador. Tot i l'emoció del propietari, família i treballadores, fora de les portes del local només hi havia periodistes i càmeres que esperaven clients per celebrar la bona notícia. La realitat, però, és que nomésper haver guanyat un premi, "el primer de la meva vida", han fet. Bé, i també unque s'ha passat tot el matí a l'administració i s'ha fet passar per guanyador quan han arribat els mitjans. Amb el got de cava a la mà s'ha inventat que havia comprat elperquè és l'any que suposadament va nàixer el seu pare.Per què, és habitual la poca eufòria? "", assegura el també advocat. I és que fins i tot els abonats que setmanalment compren el número premiat no comenten "res": ", tot i que nosaltres sabem que sí perquè sempre trien el mateix número". El premi, però, està estés per tot Barcelona, i és que a l'administració de plaça Urquinaona s'hi apropen. Tot i això, l'administrador assegura que elsi lan'han reduït la presència.Acompanyada de la seva gosseta Mona, l'ha decidit apropar-se perlaque li va. És veïna del barri, concretament de la ronda Sant Pere, i cada any per Nadal i per Reis compra alguns dècims a l'administració 97 de plaça Urquinaona. Enguany ha fet unai s'ha gastaten loteria de Nadal: "Dona'm, almenys me'n tornaran un".", exclama la dependenta que li va entregar els dècims setmanes enrere: "He arribat aquí per entregar-te a tu el número guanyador", li repeteix amb llàgrimes als ulls. I és que fa poc més d'un mes que l'Anna treballa a l'administració. L'Elena ha volgut agrair-li la "gestió" i la bona sort que li ha portat i després de comprovar diverses vegades que el cinquè premi que cantaven a la televisió era el que ella tenia a les mans ha baixat al carrer: "".

