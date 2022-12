Els 20 milions d'euros de la Grossa a Barberà del Vallès venen de Burgos

🔴🔴 #ÚltimaHora | La Grossa rega Barberà del Vallès: 20 milions d'euros del primer premi de la Loteria de Nadal



Una grossa molt repartida

ha somrigut ai ha repartitEl, amb el número afortunat, té un valor de quatre milions d'euros per sèrie -400.000 euros per dècim guanyador-. Curiosament, però, aquests diners han arribat al Vallès Occidental des de Burgos.I és que, propietari de l'administració de l'avinguda Generalitat 41-34, ha explicat que els bitllets de les cinc sèries s'hani que són gràcies a: "Em van trucar i em van dir que volien un número que tenia i em van enviar aquestes cinc sèries".López ha celebrat la Grossa amb les tradicionalsi regant els veïns que s'han apropat al local. Com en, un veí de, originari del, i que enguany havia comprat un dècim a la botiga, però també a la capital vallesana. "No sé quants diners m'han tocat", ha exclamat i ha marxat a comprovar-ho. Qui també ha arreplegat d'aquest primer premi ha estat l'exalcaldessa de la localitatque es dividirà la rifa entre quatre amigues més que "sempre compren" per aquestes dates. "Ho celebrarem", ha dit davant les nombroses càmeres i micròfons.Aquesta administració referent de Barberà, amb 35 anys de vida a la ciutat, és la, tot i que l'any 2016 també va repartir un quart i un cinquè premi de la Loteria de Nadal per un valor aproximat d'un milió d'euros.Un primer premi que, a Catalunya, també s'ha repartit , Platja d'Aro, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç de Castellet. Fora del Principat, també ha caigut a Galícia, Astúries, Aragó, País Basc, Madrid i a les Illes Canàries.

