El TJUE rebutja l'últim recurs de Junqueras contra la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant el seu escó

Els fets i la decisió del TGUE

El(TJUE) ha desestimat aquest dijous el recurs de cassació presentat pel líder d'ERC,, contra la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant el seu escó. En la sentència, el TJUE argumenta que el recurs de Junqueras és contra "un acte que no pot ser objecte de recurs d'anul·lació" perquè la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant el seu escó va ser "purament informativa" de la del Tribunal Suprem de suspendre-li el mandat com a eurodiputat. La sentència del TJUE avala així la decisió del(TGUE) –la primera instància a Luxemburg- de desestimar el recurs del líder republicà.En la sentència, la màxima instància judicial europea dona la raó a l'perquè defensa que el procediment electoral està regulat en el dret dels estats. No només pel que fa a les normes de votació o atribució dels mandats, sinó també en relació amb l'elegibilitat dels membres de l'Eurocambra. Així, el TJUE considera que no corresponia a la cambra "controlar" aquestes qüestions decidides segons la llei electoral espanyola.En aquest sentit, el TJUE argumenta que la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant l'escó de Junqueras és una conseqüència de "" com a eurodiputat del líder d'ERC, decidida segons el procediment electoral de l'Estat. Per tant, apunta el tribunal, la cambra europea va ser "únicament informada" de la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el mandat de Junqueras.Després de la sentència del TJUE del desembre del 2019 que reconeixia la immunitat de Junqueras com a eurodiputat des del moment de la seva elecció, elva decidir que aquesta protecció no impedia ni jutjar-lo ni dictar sentència per l'1-O. Per tant, va decidir que la sentència condemnatòria comportava la suspensió del seu mandat com a eurodiputat.Seguit de la decisió del Suprem, l'aleshores president de l'Eurocambra, David Sassoli, va declarar vacant l'i el líder d'ERC va presentar un recurs al TGUE contra la cambra per aquesta decisió. En aquest recurs, el tribunal de primera instància a Luxemburg examinava si l'Eurocambra podia o no qüestionar la suspensió del mandat per part del Suprem. Per tant, no entrava a valorar si Junqueras havia d'ocupar o no l'escó després que el TJUE reconegués la seva immunitat.En l'auto del 15 de desembre del 2020, el TGUE va rebutjar el recurs de Junqueras en considerar que l'Eurocambrae la decisió del Tribunal Suprem. Segons els magistrats europeus, la cambra no tenia "cap competència per controlar la decisió de les autoritats d'un estat membre (...) d'anul·lar el mandat d'un eurodiputat".A més, el TGUE defensava que la decisió dede declarar vacant l'escó de Junqueras no podia "ser objecte de recurs" perquè era un acte "purament informatiu" que recollia la resolució de les autoritats espanyoles. Amb la sentència d'aquest dijous, la màxima instància judicial europea avala aquests arguments de la primera instància per desestimar el recurs de líder republicà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor