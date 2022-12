Barcelona exigeix a la Generalitat i l'Estat «accelerar» les accions per reduir la contaminació

El(TJUE) ha conclòs quei la seva–juntament amb Madrid- vanmàxims permesos de(NO2) entre els anys 2010 i 2018, mentre que en el cas del Vallès Oriental, l'Occidental i una part del Baix Llobregat l'incompliment es va produir entre 2010 i 2017.En la sentència, la justícia europea subratlla que l'omissió dels objectius climàtics ha posat en risc la salut dels 4,2 milions d'habitants que tenen les zones catalanes. "És un problema real que afecta la ciutadania i que confirma queper evitar que segueixi sent una de les causes que produeix més morts", ha assegurat la segona tinenta d'Alcaldia, Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, després de conèixer el dictamen."Fins al 2015 ningú estava parlant de la contaminació com ho estem fent ara i la sentència confirma que avui les opcions d'aturar o retardar no són solucions per garantir que la ciutat segueixi funcionant i que els veïns hi vulguem seguir vivint.", ha reclamat la representant del consistori barceloní.En aquest sentit, Sanz ha posat l'de la capital catalana, on entre l’any 2015 i el mes de novembre de 2022, elsde diòxid de nitrogen (NO2) a la ciutata les estacions amb més trànsit, fins als 38 micrograms per metre cúbic, i a les estacions amb menys trànsit s'ha passat de 38 a 25, segons les dades analitzades per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). "Avui la ciutat pot fer un balanç de disminució de la contaminació, però", ha dit.. Hem millorat a la ciutat, portem tres anys complint, però no ens podem aturar aquí. Hem de fer més eixos verds i millorar el transport públic, hem de reduir els creuers i el trànsit. La sentència ens confirma queper garantir que la gent té salut a la ciutat", ha explicat Sanz.També el regidor d'Emergència Climàtica i transició ecològica,, s'ha pronunciat sobre la sentència europea, que assegura que és "" i també en l'àmbit autonòmic. "Cal afinar si els plans que s'han aplicat han estat suficients, però el queí", ha celebrat.Per la seva part, elassegura que només una estació de Barcelona supera els límits permesos per Europa aquest 2022. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha assegurat aquest dijous al matí que el Govern i els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi condemnat l'estat espanyol per haver incomplert els límits d'òxids de nitrogen.Bernadas ha dit quedes del 2018 gràcies sobretot a la implantació de les(ZBE). Tot i això, l'Agència Europea del Medi Ambient considera que és difícil atribuir el descens a una sola mesura i recorda que altres condicionants també hi han pogut influir.

