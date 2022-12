Collboni desvincula ara el pacte de Barcelona dels pressupostos de la Generalitat

Pressupostos com a mostra "d'estabilitat"

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i cap de files municipal dels socialistes, Jaume Collboni, ha reclamat, que han acabat amb un acord entre el govern municipal i Esquerra Republicana que permetrà la seva aprovació aquest mateix divendres, encara sense pacte ni data . Ho ha fet en una compareixença en què ha reivindicat que no es pot "pressuposar" la postura dels socialistes al Parlament, ara que els republicans s'han avingut -amb una abstenció- a permetre l'avenç dels comptes municipals.Aquesta postura, però,que va fer el mateix líder socialista pocs dies enrere. Concretament, dimecres de la setmana passada, preguntat per una possible negociació entre els grups d'ERC, PSC i comuns a la Generalitat i a l'Ajuntament per vincular els comptes de les dues institucions, el primer tinent d'alcaldia va respondre: "Donat que va ser Esquerra Republicana qui va posar el veto al PSC a l’inici,. Perquè els primers que venen són els de l’Ajuntament de Barcelona. I pel que fa als continguts estrictes del pressupost de Barcelona, estem arribant a acords".En una nova compareixença, ara amb els comptes municipals ja garantits, aquest dimecres Collboni ha reconegut "l'esforç de diàleg" d'ERC en l'àmbit barceloní però ha demanat "que això. En aquest sentit, ha defensat "desvincular el contingut de l'acord pressupostari de Barcelona del de la Generalitat". Així, ha reblat que "el clima d'entesa pot afavorir les aproximacions, però en cap cas s'ha de pressuposar quina serà la posició del PSC" sobre els comptes catalans per al 2023.Preguntat per aquesta evolució, el líder socialista ha defensat que ell manté que els últims anys s'ha creat "un clima d'entesa i d'acord amb ERC, Junts o el grup de Valls" i". Tanmateix, ha insistit que "no vol dir que condicioni" la posició socialista amb les converses amb Palau.

En una valoració dels comptes barcelonins, que superen els 3.600 milions d'euros d'inversió com a un nou rècord , Collboni també ha reivindicat que "durant tot el mandat, el govern de coalició ha estat capaç de tirar endavant tots els pressupostos". En el mateix sentit s'ha expressat el regidor de Pressupostos, Jordi Martí, que ho ha resumit amb l'expressió "quatre de quatre". I ho ha arrodonit apuntant que la confirmació de l'avenç dels nous comptes deixen "més estabilitat, més projecte transformador i un ajuntament més enfortit".







