Un operari intenta cremar una escola a Badalona mentre els monitors feien el sopar de Nadal

Extingit, aquesta nit, un incendi a l'interior d'una escola del C/del Temple de Badalona (avís 23.38h). Ha cremat mobiliari i material divers a la sala d'actes del centre situada a la planta baixa. El foc no ha propagat a la resta d'instal·lacions. Cap ferit.



11 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/iE7R3v0RRy — Bombers (@bomberscat) December 22, 2022

Elshan detingut un treballador de l'escolade(Barcelonès) per provocar un incendi al centre. Els fets han tingut lloc de matinada durant la celebració de la festa de Nadal dels monitors. Segons fonts policials consultades per l'ACN, l'home també havia participat de la festa, però va marxar després d'una discussió amb un altre company de l'equip de manteniment.En l'impàs, entre la discussió i el, l'home va ser identificat per laen unpròxim per protagonitzar un altre incident. La nit va acabar amb elentrant a la sala d'actes de l'escola i calant foc. A més, va intentar bloquejar la porta trencant la clau al pany. Els monitors, però, van poder obrir la porta i sortir del lloc.Fins a l'escola es van desplaçar onze dotacions delsi el. Tot i la gravetat dels fets, finalment no es va haver de lamentar cap ferit de gravetat i només alguns monitors van ser atesos al mateix lloc per inhalació de fum. Al treballador que va provocar el foc se l'acusa d'intent d'homicidi. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.

