El Senat aprova definitivament la reforma del codi penal enmig de la batussa PSOE‑PP

ERC considera avalada la via del diàleg

Junts rebutja la reforma: "L'1-O no és delicte"

El PP avisa: "No oblidarem la traïció de Sánchez a Espanya"

Catalunya, l'independentisme i la batussa entre el PSOE i el PP pel bloqueig del poder judicial han protagonitzat la sessió d'aquest dijous al, que ha servit per aprovar definitivament la, que ja podrà publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entrar en vigor.han aconseguit els vots necessaris per tirar endavant una modificació legislativa que deroga la sedició i reforma la malversació, dos delictes que afecten els independentistes. La reforma, que s'ha fet per la via d'urgència, no s'ha pogut debatre i votar sencera per la intervenció del Tribunal Constitucional, que a instàncies del PP va ordenar la suspensió de la tramitació de dues esmenes per reformar lai forçar la renovació de l'alt tribunal.La reforma del codi penal eraun cop el PSOE va tancar la porta a l'amnistia. Els republicans mantenen que, amb els canvis, es milloren les "condicions objectives" i es rebaixa la pressió judicial contra els independentistes, si bé aquesta posició no compta amb el suport dei la. El principal dubte a partir d'ara serà la traducció que tindrà la reforma en els milers de represaliats pel procés. Qui haurà d'interpretar el codi penal seran els jutges, que ja han verbalitzat la seva oposició a la desjudicialització que, amb més o menys èxit, impulsa el govern espanyol i els socis d'investidura. El PSOE sosté que el referèndum continua penalitzat, mentre els republicans insisteixen que l'1-O no era delicte el 2017 i tampoc ho és ara amb el nou codi penal.El ple ha arrencat a les nou del matí. El president del Senat,, ha verbalitzat l'acatament de la cambra a la suspensió del TC i ha tirat endavant el debat sense les dues esmenes impugnades. El portaveu del grup socialista al Senat,, ha centrat la seva intervenció a carregar contra el PP -que ha protagonitzat una intervenció dura contra el govern espanyol- i ha retret als populars que es neguin a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el TC. "Per al PP, mantenir l'actual Consell és una manera de tenir lligats els tribunals i que els ajudin en les seves causes", ha afirmat Oleaga, que també ha criticat les diverses "excuses" donades perper no pactar amb el PSOE la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.El portaveu no ha parlat de la reforma del codi penal que s'ha votat a la cambra alta, però sí que ha defensat quei els problemes que hi ha hagut han estat per la ingerència del TC a instàncies del PP. En aquest sentit, ha exigit als populars que "acceptin la democràcia" i "renovin els òrgans constitucionals", com el CGPJ, que fa quatre anys que té el mandat caducat. "La seva conducta ha fet que els demòcrates estiguem més units que mai; solucionarem el problema i ho farem aviat. La democràcia prevaldrà", ha detallat Oleaga. El PSOE i Unides Podem, que es registrarà de manera imminent al Congrés, per tal d'esquivar els intents del PP de "bloquejar les institucions".", ha dit el senador socialista, que ha admès que pugui haver-hi ciutadans que tinguin dubtes amb les reformes que s'estan fent. Oleaga ha assegurat que, d'aquí uns anys, quan es miri enrere, "ningú reivindicarà l'immobilisme de Rajoy i tothom reconeixerà que la convivència a Catalunya ha millorat ostensiblement". El portaveu ha defensat la feina del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del govern espanyol, i ha recordat que les mesures que s'han pres han rebut el suport de l'àmplia majoria del Congrés. "Democràcia és entendre's i fer cessions", ha reblat, i ha insistit que l'objectiu de la reforma del codi penal és l'homologació europea -"recorden què va passar amb les euroordres?"- i millorar la convivència a Catalunya.La senadora d'ERCha defensat la desjudicialització del conflicte català i ha afirmat que el PSOE i el Congrés estan patint ara "una mica" d'allò que ha patit l'independentisme català. "Treguin les seves grapes dels tribunals de justícia i deixin de portar als jutjats allò que perden a les urnes", ha dit la portaveu en referència al PP. Cortés, que ha parlat poc de la reforma del codi penal, ha lamentat que la dreta judicial vulgui torpedinar la resolució de la carpeta catalana. "Els que ens insultaven de colpistes són els que porten el cop d'estat al seu currículum", ha dit. La dirigent republicana ha acusat el PP de "patrimonialitzar l'Estat" i ha assegurat que el PP "no té projecte per a Catalunya". "No podem resoldre allò que no entenen o que menyspreen", ha reblat.Cortés ha defensatsegons ella, pel rebuig frontal de la dreta política i judicial als canvis del codi penal. "Tornem a fer crides al diàleg i la negociació, aquest és el camp propi de la política", ha afirmat, i ha dit que aquesta aposta dels republicans ja està donant fruits amb la derogació de la sedició. La senadora ha insistit que votar "no és delicte" i ha demanat una "reflexió" a Junts, que fa temps defensava una negociació però ara no s'han volgut asseure a la taula. "La falta d'acompanyament d'una part de l'independentisme no reforça la nostra posició negociadora; si tinguéssim més força, els resultats serien millors", ha dit, i ha lamentat la "crítica contínua sense proposta".Des de Junts també han demanat aturar la reforma del codi penal o bé modificar-la de manera significativa. El portaveuha dit que la modificació "no és exemple de res" i ha criticat la tramitació tan ràpida que s'ha fet. "Aquest mal legislar els ha comportat la ingerència del TC en l'activitat parlamentària", ha dit el senador, que ha assegurat que Espanya no és una "democràcia plena", sinó que està "segrestada per l'alta judicatura". "Aquesta situació ens preocupa, però no ens sorprèn", ha dit Cervera. En tot cas, el senador ha criticat la reforma del codi penal i el suport que hi ha donat ERC. "Parteix d'un supòsit fals, que és el de considerar que l'1-O és un delicte", ha dit Cervera, que sosté que la reforma és l'encobriment d'una "sedició impròpia" amb els desordres públics.El senador ha respost a les crítiques de Mirella Cortés i ha refermat el seu compromís amb l'1-O. "Jo soc independentista i, per aconseguir-la, els necessito a vostès", ha afirmat. Cervera ha dit que Junts posa davant del mirall ERC i les seves contradiccions i ha lamentat els atacs dels republicans. "La seva, practicada per altres formacions en altres temps i amb més bons resultats", ha recordat, i ha lamentat que ERC vulgui tornar a la casella de sortida oblidant l'1-O. "que ara Catalunya està millor que el 2017", ha dit el senador de Junts. Cervera també ha disparat contra, que dimecres va dir que "no fallaria" al PSOE: "Treballarà per blanquejar la façana del regne d'Espanya".Els partits de dretes han carregat contra la reforma i no han faltat les comparacions de l'independentisme català amb ETA i les advertències que, amb la reforma, es desarma l'Estat davant de futurs "alçaments tumultuaris" com el que, segons el Suprem, es va viure a Catalunya l'any 2017. Els diferents portaveus també han retret al PSOE i Unides Podem que facin unatornin a la política i han criticat la manera de fer la reforma -amb una proposició de llei i per la via d'urgència, per evitar alguns tràmits. Les dretes han acusat Sánchez de ser "dolent i pèrfid" per haver fet una reforma per satisfer els socis d'investidura: "Passaran a la història com els parlamentaris més nefastos des de la Transició".El portaveu del PP,, ha acusat el PSOE de "no tenir vergonya" de tramitar aquesta llei el dia de la loteria. "Pedro Sánchez és un president legítim, perquè va ser la primera força a les urnes i escollit al Congrés", ha volgut deixar clar des del principi, però ha remarcat que prometre unes coses a les eleccions i després fer just el contrari és una actitud "profundament il·legítima". "Sánchez ha traït tot allò que va dir perquè sap que si fa això els independentistes el mantenen al govern", ha afirmat. El senador popular ha dit que la llei s'ha fet "al dictat dels independentistes". "La reforma és perquè Junqueras pugui ser candidat a les eleccions i perquè unes desenes d'independentistes no tinguin problemes amb la justícia", ha afirmat Maroto.El dirigent popular ha qualificat Sánchez de "mentider covard" i de voler situar el magistratal capdavant del TC. Segons ell, la reforma del TC va encaminada a aplanar el terreny a una futura una consulta, proper pas en l'allau de concessions als independentistes. "", ha advertit Maroto, i ha criticat que el president espanyol no hagi estat present en la sessió del Senat, com tampoc la ministra de Justícia,. Sí que hi era Feijóo, líder del PP al Senat, que ha arribat tard. Maroto ha defensat la suspensió del TC de la seva renovació, ha negat cap "complot" amb el sector conservador de la judicatura i també que impugni "tot allò que no li agrada". "Presentem recurs a les coses que no estan ben fetes", ha matisat.

