Tota l'actualitat, minut a minut d'avui, 22 de desembre de 2022

21:17 Carles Campuzano, des de Madrid: «El govern espanyol regula obligacions, però no les finança»



El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha denunciat "l'infrafinançament crònic" per part de l'estat espanyol al sistema de dependència a Catalunya i ha reclamat més recursos. En declaracions a l'ACN aquest dimecres a Madrid, on participa en la reunió del Consell Territorial de Serveis Socials, Campuzano ha explicat que el Govern s'ha oposat a la proposta de l'executiu espanyol de modificació d'un decret perquè "regula obligacions, però no les finança". La proposta ha tirat endavant igualment amb el suport de les autonomies governades pel PSOE i, segons el Ministeri de Drets Socials, servirà per revertir retallades mitjançant la "millora de les prestacions i els serveis mínims de dependència".

18:51 Balcells promet que no hi haurà cap pacient de càncer en llista d'espera que no hagi estat intervingut a finals d'any



El conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat que "avui dia i quan acabi l'any" no hi haurà cap pacient de càncer a Catalunya que estigui en llista d'espera garantida que no hagi estat intervingut. En una interpel·lació de Cs al Parlament, Balcells ha admès retards en diagnòstics i tractaments a causa de la pandèmia i ha cridat a "afanyar-se" per a recuperar el ritme. D'altra banda, el titular de Salut ha explicat que preveu que el pic de la grip arribi a finals de la setmana que ve. Ha declarat que s'han administrat 1.200.000 de vacunes, ha garantit que no en faran falta i ha animat els col·lectius més vulnerables a vacunar-se.

17:34 El PSC no preveu un acord de pressupostos abans de final d’any El PSC no preveu un acord de pressupostos abans que acabi l'any, segons fonts dels negociadors socialistes, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja parla de "pròximes setmanes". Aquest dimecres Govern i PSC s'han reunit al Parlament per intercanviar-se propostes. Segons fonts socialistes, ja s'han tractat totes les carpetes sectorials però encara no hi ha un acord tancat en cap d'elles. Als passadissos del Parlament, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha descrit la negociació dels pressupostos amb una frase feta: "No diguis blat fins que estigui al sac i ben lligat". El Govern té previst reunir-se demà dijous amb Junts. No hi ha pròxima reunió agendada amb PSC.

12:37 El TC abordarà la petició del Senat de revocar la suspensió de la reforma judicial en un ple extraordinari aquesta tarda



El ple del Tribunal Constitucional (TC) es reunirà aquest dimecres a les 19 hores en una sessió extraordinària per abordar la petició del Senat de revocar la suspensió de la reforma judicial recorreguda pel PP. En un escrit presentat aquest matí, la cambra alta ha sol·licitat personar-se en el procediment i ha impugnat la mesura cautelaríssima adoptada pel TC, que va ordenar la retirada de la part relativa a la renovació del mateix TC del text de la reforma del Codi Penal. El Senat ha demanat al Constitucional que resolgui abans del ple de demà dijous que debatrà i votarà la proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal retallada pel TC.

11:43 Junts s'abstindrà en la votació del pressupost del Parlament davant del desacord per regularitzar les dietes



Junts s'abstindrà en la votació del pressupost del Parlament arran del desacord entre els partits polítics per regularitzar les dietes dels diputats, que a hores d'ara es troben lliures de tributacions. Els de Laura Borràs i Jordi Turull canvien així de parer en relació a la votació a favor que van fer a la mesa ampliada a finals del mes de setembre. Malgrat l'abstenció de Junts, els comptes tiraran endavant amb el suport d'ERC i el PSC. En contra, hi votaran la CUP i els comuns, també per aquesta falta d'acord. El desinterès per regularitzar les tributacions lliures d'impostos està instal·lat al Parlament des de l'inici del mandat. L'any passat, els comptes ja es van aprovar sense un acord per desllorigar-ho, i la presidenta suspesa, Laura Borràs, va fer diverses propostes que no van rebre el consens necessari. També la CUP n'ha presentat a la mesa, però han estat ignorades. Fonts de Junts asseguren que han proposat a ERC ajornar la votació del pressupost de la cambra per arribar a un acord per les dietes. Aquesta petició ha estat desestimada pels republicans, que consideren que si Junts va votar a favor en la mesa ampliada, el més coherent seria que mantinguessin el seu vot en aquesta votació. Informen Oriol March i Carme Rocamora.



11:30 Elon Musk diu que dimitirà com a cap de Twitter tan bon punt trobi algú "prou estúpid" per substituir-lo



El propietari de Twitter, Elon Musk, ha assegurat que dimitirà com a conseller delegat de la xarxa social tan bon punt trobi algú "prou estúpid" per assumir el seu rol. "Després d'això, m'encarregaré només de controlar els servidors i els servidors", ha escrit en una piulada aquest dimecres. L'anunci arriba després que el magnat sud-africà llancés una enquesta a Twitter preguntant si hauria de dimitir com a màxim responsable de la plataforma, un missatge on també assegurava que acataria el resultat. El sondeig va comptar amb la participació de més de 17,5 milions de persones, de les quals un 57,5% es van mostrar partidàries de la renúncia de Musk.



10:38 Zelenski viatja als Estats Units per reunir-se amb Biden i surt d'Ucraïna per primer cop des de l'inici de la guerra



El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, viatja aquest dimecres als Estats units per reunir-se amb el seu homòleg estatunidenc, Joe Biden, i fer un discurs al ple del Congrés del país. Segons ha confirmat el mateix Zelenski, l'objectiu de la trobada és "reforçar la resiliència i capacitat de defensa d'Ucraïna". Amb Biden, ha dit el president ucraïnès, abordaran la cooperació entre ambdós països. Es tracta del primer cop que Zelenski viatja a l'estranger des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el passat 24 de febrer. Per la seva banda, la Casa Blanca ha confirmat que Biden anunciarà durant la visita del president ucraïnès un nou paquet d'ajuda a Ucraïna.

10:37 Una enquesta encarregada per Junts dona la victòria a Xavier Trias amb 10-12 regidors



Una enquesta encarregada per Junts dona la victòria a Xavier Trias per davant d'Ada Colau, Ernest Maragall i Jaume Collboni. L'enquesta es va fer el setembre del 2022 entre 803 persones. Davant la pregunta sobre el candidat preferit per ser alcalde, el 22,3% va respondre que Xavier Trias (Junts), un 14,7% Ada Colau (Barcelona en Comú), un 9,7% Ernest Maragall (ERC) i un 9% Jaume Collboni (PSC). L'estimació de vot és d'entre un 21,9% i un 23,1% per a Junts, 18,7-19,9% per a Barcelona en Comú, 17,7-18,9% pel PSC, 17,1-18,3% per a ERC, 5,3-6,5% pel PP, un 3,8-5% per VOX, un 2,5-3,7% per la CUP i un 2,2-3,4% per la Cs. Això es traduiria en 10-12 regidors per a Junts, 9-10 per a BComú, 8-10 tant per a PSC com per a ERC i 2-3 per al PP.

💛 #JuntsxCatBCN amb @xaviertrias guanyaríem les eleccions el proper #28M. Entraríem al consistori amb 10-12 regidors i amb una estimació de vot del 21,9-23,1%.@xaviertrias és l'alcaldable preferent pels barcelonins i barcelonines.



Aquestes són les dades 👇🏼 pic.twitter.com/RuRtNl2ZYv — JuntsxCat Barcelona (@JuntsxCatBCN) December 21, 2022