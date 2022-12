«Alcarràs» es queda sense Oscars: no competirà en la categoria de millor pel·lícula internacional

", la pel·lícula dirigida per, no competirà finalment per l'a la millor pel·lícula internacional. L'ha publicat aquest dimecres la popular "" per la 95a edició dels premis, en què no hi ha inclòs la cinta catalana. Entre les quinze escollides, hi ha títols com l'argentina "", l'austríaca "", la belga "", la cambodjana "", la danesa "" o la francesa "".Així s'acaba la meteòrica carrera internacional del film, un cant a la terra i a la vida rural protagonitzat per actors no professionals i que va ser candidata en tres categories als. L'havia seleccionat "Alcarràs" com la candidata als Oscars el setembre passat, imposant-se a "", de Rodrigo Sorogoyen, i "", d'Alauda Ruiz de Azúa.", va advertir Carla Simón quan va conèixer que existia la possibilitat d'arribar a optar al premi més prestigiós del cinema. Aterrada a Islàndia, directament des de Los Ángeles i Londres, on l'equip havia estat promocionant "Alcarràs" entre els acadèmics, assegurava que era una fita "".Carla Simón ja va fer història amb "", una de les pel·lícules més aclamades del cinema català recent. Va superar l'èxit de la seva òpera prima amb el segon llargmetratge, amb què va guanyar el premi més important en la història del cinema al país amb una obra en català que parla dels vincles de les persones amb la terra que treballen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor