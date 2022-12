L’enèsima experiència «real estate» a Barcelona

- Hem rebut la tevaamb relació aldel carrer tal. Quan li va bé agendar una visita?- Hola! Aquesta tarda, a partir de les sis, ho tinc bé.- Molt bé, li passo adreça exacta i ens veiem allà.- Perfecte, fins després.- Només una coseta: veurà que a l’anunci, perquè la segona erai no està muntada com a habitació, tot i que amb una petita reforma es podria arribar a fer.- Ok, després ho mirem. Merci per avisar.- Hola, ets la Paula?- Sí, encantada.- Passa, passa, benvinguda! Això és el menjador i sala d’estar principal. És unara fa sis anys.- Puc veure la terrassa?- Clar, endavant. És la joia de la corona.- És preciosa, realment. Ara, tens els veïns aquí mateix, no?- Sí, en aquesta zona de Barcelona ja se sap…- Entra molta llum durant el dia?- No gaire, no. Pensa que, al cap i a la fi, és un baix.- Clar, clar…- T’ensenyo la resta. Això és la cuina. Aquests armaris necessitarien una, ja ho veus. Però està tot fet amb molt bon gust.- Que no hi ha nevera, però, en aquesta cuina?- Home, n’hi hauria d’haver… Mira, aquí! [assenyala una, creuem una mirada incòmoda]- La cuina és petita, però és veritat que està feta amb gust… Aquesta porta del costat dels fogons a on dona?- Això és el bany!- Ah. Està tot connectat veig. Vaja.- Sí, van voler, ja ho veus.- I aquí està l’habitació. Amb una petita zona d’armaris. Això és el que et deia que ho vam anunciar com a dues habitacions, però finalment hem pensat que millor anunciar-ho com a una habitació.- Hmmm, és que ben bé només té una habitació.- Sí, ens agrada dir que és tipus "". Ho tens tot en un mateix espai! Una meravella!(...)- Veig que tétambé, molt bé! I aquestes reixes són d’- No, això és un invent que va fer l’anterior propietari perquè hi ha moltíssima humitat.- Ahà. Ve amb mobles, el pis?- Tot es pot negociar, suposo.- A veure, aquests calaixos… puc obrir?- Pots obrir si els aconsegueixes obrir, perquè em sembla que cauen a trossos! Hahaha!- Una mica com els de la cuina, eh, que també cauen a trossos…- Sí, li caldria unaa aquest pis per deixar-lo bé.- Val… bé, gràcies per la visita. Jo aniré tirant.- Si vols quedar un altre dia i veure’l amb llum de matí, avisa’m.- D’acord, però no ho crec. Per les fotos a l’anunci pensava que estava per entrar-hi a viure i que era molt més gran…

