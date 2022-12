Els resultats de Google discriminen el català: què hi pot haver al darrere?

Estic recollint proves per constatar que el Català ja no és la 1a opció del resultat de les cerques tot i tenir el meu dispositiu i el Google configurat en Català. Si voleu ajudar a fer-ho visible feu "❤️" i/o responent amb una foto de la vostra prova. Gràcies. pic.twitter.com/JdhiGDWOKB — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) December 21, 2022

It's possible we have a bug or some unintended issue that isn't causing the language matching to work as everyone would expect -- including as we'd except. So these examples are helpful so we can investigate more. — Google SearchLiaison (@searchliaison) December 21, 2022

L'algoritme que hi pot haver darrere

La polèmica a les xarxes socials està servida des de fa uns dies ambcom a protagonista. Captures de pantalla de diferents usuaris mostren com, quan es fa una cerca enal, tenint-lo configurat en el mateix idioma, se situen abans els resultats eno fins i tot enque els que són en català. Qualsevol persona que faci una cerca a Google ho pot comprovar. Sí, està passant i el motiu és desconegut.Per ara, després del rebombori que s'ha generat a, només sabem que Google és conscient del cas i que en algun moment preveu estudiar què pot estar passant. Això s'ha produït perquè Google, un compte de Twitter que analitza i donaa Google sobre com funciona el seu navegador, ha donat resposta a les queixes dels usuaris catalans.Aquest compte de Twitter ha explicat que normalment intenten que els resultats que s'ofereixen siguin en el mateix idioma en què s'ha fet la cerca. Per tant, si es busca "", l'eina de la, hauria de sortir primer el resultat en català i després les pàgines que també té disponibles elen castellà i en anglès. Doncs bé, tal com va compartir l'exvicepresident, ara passat tot el contrari.Segons explica el Google SearchLision, sembla que hi ha un "que s'ha desenvolupat recentment" i que faria que no es tingués en compte l'idioma en què es fa la cerca, fet que hauria induït a ladel català. "És possible que hi hagi un error no intencionat", ha lamentat el Google SearchLision, que ara demana exemples d'aquesta anomalia als usuaris. A aquesta petició també s'hi ha unit Plataforma per la Llengua Així doncs, sembla que ni Google sap perquè ara es prioritzen les cerques en castellà per sobre de les que estan en català malgrat que el navegador estigui en aquest segon idioma. Ara bé, l'explicació es podria trobar en un algoritme que es diu. L'empresa va presentar aquest model l'any passat, però no va posar data de quan començaria a aplicar-lo.Eles crea amb l'objectiu que Google pugui entendre millor les consultes que fan els usuaris. Així doncs, es busca facilitar especialment aquelles cerques que són més complexes. Una de les característiques d'aquest algoritme és eli és aquí on es podria trobar el motiu de la discriminació del català. Això vol dir que l'algoritme MUM pot agafar informació de webs en diferents idiomes.

