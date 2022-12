Aquest any hem après que... La guerra ha tornat a Europa

El 24 de febrer del 2022, les tropes de lavan travessar la frontera d'dins del que el Kremlin va anomenar una "operació especial". La notícia va deixar corpresa la comunitat internacional i, en primer lloc, la Unió Europea, que de cop va veure tornar la guerra en territori europeu. El darrer conflicte en el continent va ser la guerra als Balcans, però en aquell cas no hi estava implicada de manera directa cap potència.En pocs dies, les tropes russes van arribar a les portes de Kíiv, generant-se la percepció que es tractava d'una operació llampec que podria repetir el succeït a Crimea. Però només van ser necessàries unes poques setmanes perquè el panorama experimentés un dràstic gir. Deu mesos després de la invasió, la guerrai sense que es vegi encara el final del túnel. L'ofensiva russa, però, ha patit fins ara una humiliant derrota al no poder imposar-se sobre l'exèrcit ucraïnès.La ràpida resposta de la comunitat internacional i en especial de l', que ha sortit en ajuda intensa d'Ucraîna, i el paper jugat per unsque mesos abans ja advertien dels preparatius de Moscou, han estat factors imprevistos. I per damunt de tots, la reacció del poble ucraïnès amb el seu presdient Zelenski al davant, que han desmentit fins ara les voluntats de Rússia. La guerra ha agreujat lai és ara mateix el principalque planeja sobre la realitat internacional.

