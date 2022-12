Barcelona estrena nova fornada de pisos fets amb contenidors marítims

L'Ajuntament de Barcelona ha oficialitzat l'estrena d'una nova fornada dels Allotjaments de Proximitat Provisional (), més coneguts com a. Es tracta de 42 nous habitacles pensats per a una estada temporal i dirigits sobretot a per la manca d'habitatge assequible . El 86% dels que entraran a viure en aquests pisos de pas compleixen aquest perfil. "Ens fa mal reconèixer-ho", ha expressat la tinent d'alcaldia responsable de Drets Socials, Laura Pérez.Aquest nova promoció de pisos APROP s'ha construït en mig anys i s'ha ubicat a tocar de Glòries, després que els primers 12 pisos-contenidor s'instal·lessin al barri Gòtic . La idea de l'Ajuntament és anar descentralitzant aquests projectes, que no resolen la manca d'un habitatge definitiu però que milloren les condicions d'intimitat i adequació de la llar per a les famílies. En aquest sentit, els perfils de famílies que viuran als pisos de Glòries són. El nou pla APROP, a més, inclou cinc educadors i treballadors socials que faran acompanyament a les famílies, i que estaran al cas de la coordinació amb serveis socials.Les famílies pagaran entre. Un preu, d'altra banda, molt similar al que pagarien en un habitatge social definitiu com els que esperen.Sobre els nous pisos, el consistori detalla que n'hi ha 35 que són per a diverses persones, que tenen una superfícies útil de, amb dos dormitoris. A més, hi ha set pisos provisionals individuals. En aquest cas, tenen. I tots tenen un petit balcó exterior.

