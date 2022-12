Detenen a l'Estat un home que emprava IA per crear material de pornografia infantil

Laha detingut a la província deun pedòfil amb un alt nivell de coneixements d'informàtica que, presumptament, utilitzavaper crear. A més de crear-lo, també l'hauria distribuït a diversos usuaris d'arreu del món.Segons ha informat el cos, l'home portava des del 2011 fent servir diferents programes de descàrregues i, fins i tot, laque permet navegar per internet de manera anònima, per obtenir arxius d'abusos a nadons i agressions sexuals a nens de poca edat. En el registre del seu domicili, realitzat a finals del mes de novembre, els policies van localitzar una enorme quantitat d'arxius de pornografia infantil que encara no han pogut ser quantificats a causa de lestrobades, així com de la seva complexa distribució.La investigació es va iniciar quan els agents, gràcies al patrullatge actiu que fan a la xarxa en el marc de la lluita contra la distribució en línia de pornografia infantil, van geolocalitzar a la província de Valladolid una connexió des de la qual s'estava compartint material d'abús sexual infantil amb. Després de tres mesos d'indagacions policials, els investigadors han identificat el presumpte pedòfil i han localitzat el seu centre d'activitat.", han destacat fonts policials. Els arxius, que van causar un gran impacte als investigadors per la seva "extrema duresa",de nenes de molt curta edat sent violades i utilitzant òrgans i joguines sexuals desproporcionades", han detallat.Per fer-ho, l'investigat emprava unaque compta amb una base de dades de milions d'imatges a partir de les quals, i després d'afegir-hi una descripció de text, es generen noves imatges. En altres paraules, produïa pornografia infantil a partir d'imatges reals sintetitzades de menors i segons preferències que ell mateix introduïa mitjançant text. S'han intervingut dos ordinadors de sobretaula i tres discos durs, d'unsde capacitat.

