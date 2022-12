La DGT geolocalitzarà tots els vehicles a partir de 2026

La señal luminosa 🚨#V16 podrá sustituir a los triángulos a partir del 1 de julio y deberá disponer de geolocalización a partir de 2026.



📶Esto mejorará la atención a las emergencias y la seguridad de la vía. ¿Quieres saber cómo funciona? #DGT3Punto0



👉https://t.co/IYoaFhVe60 pic.twitter.com/PCbHL1Smqp — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 3, 2021

Tots els cotxes amb matrícula espanyola hauran d'estar geolocalitzats per laa partir de l'1 de gener de 2026. Així ho indica el, aprovat dimarts pel Consell de Ministres, que regula els serveis d'auxili en les vies públiques. Amb la nova norma, llavors, els conductors que vulguin senyalitzar una emergència hauran d'emprar un dispositiu lluminós, el, connectat amb el núvol de l'organisme depenent del ministeri d'Interior.Dintre de tres anys, tant els vehicles nous com els antics hauran d'incorporar aquestes balises enllaçades a les centraletes de la DGT. El nou sistema de presenyalització de perill, que no té precedents a l'Estat, substituirà els clàssics. L'objectiu: "la, així com la".El V16 enviarà la ubicació del vehicle exclusivament en cas d'accident. Tal com recull el, "estaran destinats exclusivament a la visibilització del vehicle accidentat, sense funcionalitats addicionals". Així,. En aquests casos, emetrà missatges amb la ubicació del cotxe cada 100 segons, fins que es desactivi.El reial decret indica que serà "necessari" certificar la instal·lació i correcte funcionament de la balisa V16 a la totalitat dels vehicles. Elhaurà d'incloure una anàlisi de l'efectivitat de les comunicacions, així com la connectivitat dels senyals amb la DGT, segons especifica el nou text. Per això, s'obre unperquè els conductors es puguin posar al dia.

