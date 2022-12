Una pacient de l'Hospital Plató de Barcelona denuncia una agressió sexual per part d'un treballador

Una pacient de l'ha denunciat alshaver estat agredida sexualment per part d'unmentre estava ingressada. Fonts de la policia catalana han explicat aquest dimecres a Europa Press que han obert unaper aclarir els fets. Altres fonts properes al cas han assegurat que “de moment no s'ha fet cap detenció”.Per part seva, fonts de l'hospital han declarat a la mateixa agència que, des que han tingut coneixement dels fets, han activat elspolicials i judicials pertinents, així com elsinterns, i que "el cas ja està en mans d'un".El centre ha activat el codi deper atendre l'afectada i ha apartat el treballador de manera cautelar, alhora que està en curs la investigació pròpia delsdisciplinaris: "Estem en contacte i a disposició de l'entorn de la persona afectada", han dit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor