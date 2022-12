Grossa de Nadal: 05490

Segon premi: 04074

Tercer premi: 45250

Quarts premis: 54289 i 25296

Cinquens premis: 62391, 43696, 88509, 38454, 24492, 79138, 36142 i 87092

Aquest 22 de desembre, com sempre, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid han entonat els números guanyadors del sorteig de la loteria de Nadal des del Teatre Reial de la capital de l'Estat. Potser ets un dels afortunats i per això és important que coneguis tots els números premiats i els diners que es poden guanyar amb cada dècim.La Grossa de Nadal, el 05490, ha venut cinc sèries a Barberà del Vallès, tres dècims a Barcelona i Platja d'Aro, un altre a l'Hospitalet de Llobregat, un a Rubí i un a Sant Vicenç de Castellet. La venda principal s'ha fet a Corunya i Fonsagrada (Lugo), amb 45 sèries a cada localitat; i 41 més a Moreda de Aller (Astúries). També s'han venut 15 sèries a Roquetas de Mar (Almeria), 10 a Madrid, 3 a Columbrianos (Lleó), una i un dècim a Bilbao i una més a Torrevella (Alacant), Castelló de la Plana (Castelló), Las Rozas (Madrid), Madrid i Sevilla. Està dotat amb 4 milions la sèrie i 400.000 per dècim. S'ha cantat a les 11.21.El segon premi de la rifa de Nadal, el 04074, ha repartit 45 sèries a Puigcerdà (Cerdanya) i 45 més a Olot (Garrotxa). En concret, a l'administració número 1 de Puigcerdà i a la número 1 d'Olot. El número també ha resultat premiat a Bilbao i Mungia, on s'han repartit també 45 sèries a cada població. El segon premi ha sortit a les 10.26 hores. El segon premi està dotat amb 1.250.000 euros per sèrie, 125.000 al dècim.El tercer premi de la rifa de Nadal, el 45250, s'ha venut íntegrament a Madrid. En concret, a l'administració número 408, situada al 459 del carrer Alcalà. El premi està dotat amb 50.000 euros cada dècim, 500.000 la sèrie. La bola afortunada s'ha cantat a les 12.01 hores.El número 54289 i el 25296 són els quarts premis de la loteria de Nadal. Un dels dos premis s'ha repartit íntegrament a Calatayud, mentre l'altre ha quedat molt repartit, amb alguns dècims repartits a l'Hospitalet i a Barcelona. Si ets un dels afortunats que has aconseguit un quart o cinquè premi, aproximacions o reintegrament, aquests estan per sota dels 20.000 euros per dècim i, per tant, no cal tributar.Els números 62391, 43696 i 88509, 38454, 24492, 79138, 36142 i 87092 són els cinquens premis de la Loteria de Nadal. Els que han regat Catalunya amb més força són el 36142 i el 38454. Del primer se n'han repartit 169 sèries a Barcelona -més de 10 milions d'euros- mentre del segon se n'han venut 120 sèries a Tarragona o, el que és el mateix, 7,2 milions d'euros de premis.

