​Deu anys amb la Cervesa de Nadal de Damm

Lacelebra el seu desè aniversari amb el llançament de l'edició limitada 2022, amb l'objectiu de tornar a convertir-se en la protagonista d'aquestes festes. La nova edició presenta el mateix sabor de sempre i un packaging renovat, més elegant, al qual se li ha incorporat un segell especial per a commemorar el seu aniversari., els mestres cervesers de Damm van començar a celebrar l'arribada de les festes nadalenques amb l'elaboració d'una. Un regal per a col·laboradors, familiars i amics que, amb el temps, va acabar convertint-se en tot un emblema d'aquestes dates.És per aquest motiu que, alla companyia vatan esperada i va llançar la Cervesa de Nadal de Damm, amb l'objectiu de posar-la a l'abast de tothomElaborada amb, la Cervesa de Nadal de Damm s'ha concebut, segons explica l'empresa, per maridar amb una gastronomia més elaborada, pròpia del Nadal, com un confit d'ànec amb poma –que casa perfectament amb les notes afruitades de la cervesa– o uns canelons tradicionals de tres carns.Gràcies al punt de frescor que li aporta el llúpol, la Cervesa de Nadal també marida a la perfecció amb peixos i mariscos, com un rap allagostat o unes petxines de pelegrí farcides gratinades amb beixamel de gambes. Es tracta d'una cervesa plena de sabor,i per a compartir amb amics i familiars. La nova edició es pot trobar a la botiga en línia de Damm , així com en supermercats i restaurants.

