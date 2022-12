Els nens de poble, en format trap

"Som nens de poble i hem vingut jugar", així diu laamb aires electrònics interpretada per un grup de xiquets i xiquetes deque està convertint-se en un fenomen a tot Catalunya. Amb només cinc dies porta més de 14.000 visualitzacions a YouTube i arreu de Catalunya el ressò del missatge de què havia de ser només un anunci de roba està pegant fort.La botiga de roba localregentada perva pensar a fer un anunci per promocionar la roba de la seua botiga. Va demanar ajuda a la seua amigaque juntament ambformen la productora audiovisualamb seu a Flix.La cançó és un homenatge als infants que viuen en els pobles i que tenen la sort de poder jugar als carrers.i els avantatges de no viure en una gran ciutat on ningú es coneix. Les estrofes de la cançó ho diuen ben clar:"Aquí som els reis. Aquí manem doble. Et deu estranyar, perquè a la ciutat a tot arreu sobres. Aquí tothom compta"."Cada dia, una aventura, cada casa, algun amic. Ser nen de poble ho fa tot més guai. Créixer és més divertit"."Les aventures es pausen quan mos criden a sopar. Casa meua comença al cartell de la població"."Som nens de poble i hem vingut a jugar."Elshan esdevingut un fenomen sense esperar-ho i la Clàudia i la seva botiga local, de roba per als més menuts han superat amb escreix l'objectiu de donar-se a conèixer al poble, el seu himne sona a tot Catalunya.

