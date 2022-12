Enquesta del CIS: la reforma del codi penal i la llei del «només sí és sí» desgasten el PSOE

El Baròmetre d'Opinió del(CIS) d'aquest desembre manté elcom a guanyador de les eleccions, amb una estimació de vot del 30,6%, però veu retallat el seu avantatge respecte dela només dos punts. Els populars pugen lleugerament fins al 28,6% d'intenció de vot i pressionen els socialistes.Tot plegat, en una enquesta que recull l'impacte de la, que inclou la derogació de la sedició i la reforma de la malversació, i també la polèmica per la, que ha permès rebaixar les condemnes d'agressors sexuals.es manté en la mateixa intenció de vot i passa de 12,2 a 12,4%, ipràcticament també, només puja del 10,1 al 10,2%.Pel que fa als partits catalans,continuaria com el més votat. Els republicans, implicats de ple també en la reforma del codi penal, milloren lleugerament en intenció de vot i pugen dues dècimes, fins al 2,4%. Per darrere hi hauria, que augmenta quatre dècimes, fins a l'1,4%. La formació capitanejada a Madrid per Míriam Nogueras va rebutjar des de principi la modificació legislativa. La, amb el 0,6%, redueix en una dècima l'estimació de vot respecte del mes de novembre.L'enquesta no ha tingut en compte laque viu l'estat espanyol des que el TC va frenar, dilluns, la tramitació de la reforma del poder judicial que volia impulsar el govern espanyol per accelerar la renovació de l'alt tribunal.

