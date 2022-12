Troben el cadàver d'un dels menors desapareguts a Madrid en un abocador de Toledo

La policia espanyola ha trobat un dels nois menors d'edat desapareguts des de fa onze dies a Madrid. Segons ha informat el cos, haurien trobat el cadàver delque va desaparèixer, la zona on vivien. Ha estat descobert en un abocador de Toledo, a desenes de quilòmetres del lloc on va ser vist per última vegada.Els familiars dels menors van interposar una denúncia aquest mateix dissabte a la comissaria dese'ls va perdre la pista al carrer General Ricardos de Madrid. Els nois havien sortit a comprar uns entrepans amb el seu pare quan aquest es va desviar un moment per anar a una bugaderia. Quan va tornar, ja no hi eren. Des de llavors, serveis d'emergències, policials i grups de veïns els han intentat buscar. Fa 11 dies que estan desapareguts.El cap superior de la Policia de Madrid,, ha confirmat avui en una roda de premsa la troballa del cadàver en aquest abocador de la zona provincial de Toledo. "Hem traslladat de forma immediata informació als equips de recerca i estem investigant", ha afirmat Soto. En un principi es va treballar amb la hipòtesi d'una escapada voluntària.

