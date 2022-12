El Senat vota la reforma del codi penal escapçada pel TC en plena crisi institucional

La reforma del poder judicial, aturada

Elaprovarà definitivament aquest dijous la reforma del codi penal , que inclou la derogació de la sedició, la reforma de la malversació i la modificació del delicte de desordres públics. La votació es farà en plena crisi institucional per la decisió del(TC) de suspendre la tramitació de dues esmenes, les que fan referència al mecanisme de renovació de l'alt tribunal. El ple va acordar dilluns, i ha ratificat aquest dimecres, acceptar les mesures cautelars sol·licitades pel PP i aturar aquesta part de la reforma, que no es votarà al Senat. Elja treballen en una proposició de llei que inclogui les esmenes suspeses pel TC per tal d'accelerar-ne la renovació.Serà una sessió crispada, amb retrets creuats entre el PSOE i el PP per una reforma que, segons els populars, suposa una concessió als partits independentistes i aplanar el terreny perquè els dirigents de l'1-O puguin tornar a la política. Els socialistes ho neguen i insisteixen que és una modificació legislativa per adaptar el codi penal al de les altreso revertir algunes reformes impulsades pel PP ja fa anys, com ara la de la malversació. La realitat és que els tribunals continuaran tenint marge per castigar els promotors del, però les penes seran previsiblement més baixes, perquè cau la sedició i la malversació sense lucre queda rebaixada.Sigui com sigui, el ple aprovarà la proposició de llei del PSOE i Unides Podem, pactada amb ERC, i el nou codi penal podrà entrar en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'acord amb el que estableix la llei. Tot apunta que quan la nova llei sigui vigent, el PP i Vox presentaran recursos al Tribunal Constitucional per intentar tombar la reforma, que també inclou la creació d'un delicte nou d'per a aquells càrrecs públics que guanyin més de 250.000 euros sense justificar i reformes en els delictes contra la integritat moral i les armes de doble ús.En allò que fa referència als independentistes, les reformes importants són la derogació de la sedició i els canvis en la malversació, però també la modificació del delicte de. Aquest últim afecta especialment l'activisme de base i ha estat molt criticat en les darreres setmanes, perquè inclou preceptes que permeten marge d'interpretació als jutges, i perquè augmenten les penes mínimes en els desordres greus. Les esmenes d'última hora van caure i no hi ha hagut canvis significatius en aquest delicte respecte de la proposta inicial. El mateix dirigent d'Unides Podem,, va admetre fa uns dies que aquesta era una de les ombres del nou codi penal.Part de la reforma del codi penal no es votarà al Senat. El PSOE i Unides Podem volien incloure dues esmenes per reformar la llei del Poder Judicial i accelerar la, que té diversos membres amb el mandat caducat. El PP hi va presentar recurs i l'alt tribunal va acceptard'aquestes dues esmenes. El ple del TC, controlat per una majoria conservadora afí al PP, va ratificar aquesta decisió dimecres, en un ple extraordinari convocat a petició del Senat. Per això, han quedat excloses del text definitiu que es vota a la cambra alta. Els partits del govern espanyol, però, no renuncien a accelerar els canvis en el TC.Per esquivar la suspensió de l'alt tribunal, el PSOE i Unides Podem registraran de manera imminent una proposició de llei que recuperi les dues esmenes tombades pel TC. Tot apunta que demanaran una tramitació per la via d'urgència -com s'ha fet la del codi penal- per accelerar així la seva votació, que tindrà el suport d'ERC i la resta de grups de la investidura. Els republicans van dir dimecres durant la sessió de control que "no deixarà tirat" el PSOE en aquesta crisi institucional provocada per la dreta judicial . El govern espanyol té pressa per renovar el poder judicial i concretament el TC, on en els pròxims mesos es jugarà la seva agenda legislativa.

