Sánchez Llibre i Garamendi fumen la pipa de la pau

La trobada celebrada dimarts pels presidents de la patronal espanyola,, i el president de Foment del Treball,, ha tancat la crisi oberta entre totes dues organitzacions amb motiu de les eleccions celebrades el novembre passat en què Garamendi va ser. Sánchez Llibre continuarà com a vicepresident de laen el nou mandat de l'empresari basc.Des de Foment no amaguen la seva satisfacció amb com quedarà la nova executiva de la CEOE proposada per Garamendi. Junt amb Sánchez Llibre, entren a la junta(Institut Agrícola Català Sant Isidre) i(Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya-ConfeCat), vicepresidents de Foment.A més, Garamendi també inclourà a(ASEDAS), que és membre del comitè executiu de la patronal catalana. Així doncs, quatre membres de la direcció de Foment seran al nucli dur de la CEOE. A més, hi ha també representants empresarials catalans comHi havia optimisme en el si de Foment sobre la superació de la trencadissa produïda, que es va expressar en la candidatura crítica amb Garamendi que va encapçalar, una altra vicepresidenta de Foment. Des de l'entorn de Foment es recorda sempre elde la patronal catalana en la fundació de la CEOE i aquesta crisi havia ferit moltes sensibilitats. Ara, totes dues parts mostren alleugerides la fi de la ferida.(BNIFX Pich Advocats Economistes) continuarà també sent el president de la Comissió Legal de CEOE, com en el mandat anterior. Aquest dimecres, Sánchez Llibre ha agraït "la generositat del president de la CEOE" i ha destacat en un comunicat que se senten "satisfets amb el paper que poden jugar".

