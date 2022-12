Absolt de frau fiscal l'expilot Sito Pons

L'ha absolt l'expilot de motosdels delictes fiscals dels quals l'acusaven la fiscalia i les agències tributàries de Catalunya i l'Estat. El ministeri públicde multa per sis delictes de frau fiscal per defraudar 2,7 milions d'euros amb un "entramat d'empreses" que li servien com a "societats instrumentals", algunes de les quals amb residència en paradisos fiscals com l'. El tribunal considera demostrat que Pons va viure i tributar primer a Mònaco i després a Londres i que va passar més de 200 dies de cada any fora d'Espanya.Segons la fiscalia,corresponent a l'any 2010, més de 801.000 euros corresponents al 2013 i més de 864.000 de l'any 2014. A més, també acusa l'expilot de motos de defraudar més de 321.000 euros el 2012, més de 178.000 el 2013 i més de 173.000 el 2014, corresponents a l'impost de patrimoni. Per això, l'acusava de sis delictes contra la hisenda pública i li demana penes que totes elles sumen 24 anys de presó, indemnitzacions a l'estat i la Generalitat corresponents a les quantitats presumptament defraudades i 12,4 milions d'euros de multa.La Fiscalia sostenia que, durant els anys del presumpte frau,, però que els anys 2010 i 2012 "formalment va declarar residir al Principat de Mònaco", on va lloguer un apartament, i a partir del desembre del 2012 a Londres, on va llogar un altre domicili. Ho va fer, segons el ministeri públic, "amb el desig de no tributar a Espanya".La defensa considera que l'actuació de la fiscalia respon a una "persecució" contra el seu client. En aquest sentit, recorden que Pons va seure al banc dels acusats l'any 2011 i que va ser absolt. Pel que fa a les penes demanades per la fiscalia, els advocats de Pons les qualifiquen dei creu que hi ha un intent "d'utilitzar il·legítimament" el seu client amb "finalitzats exemplaritzants davant dels contribuents espanyols" i "forçar-lo indegudament a pagar unes elevades quantitats que no deu".

