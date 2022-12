El pressupost del Parlament tira endavant amb l’aliança ERC-PSC

66,9 milions d'euros

La regularització de les dietes dels diputats no arribarà, a curt termini, al Parlament. Aquest dimecres el ple ha aprovat, en una votació absolutament dividida, el seu pressupost per a l'any 2023, que un any més no incorpora la previsió necessària perquè lesdels diputats -una quantitat fixa mensual en funció del lloc on viuen, tant si es desplacen com no-. S'ha aprovat amb els. En canvi, la falta d'un acord per les dietes, ha provocat que CUP, comuns i Vox hi hagin votat en contra, com van fer l'any passat. Junts, en canvi, ha optat per l'abstenció, ben igual que PP i Cs, cosa que ha permès tramitar el projecte de pressupostos.Ha estat la posició dels juntaires la que ha arribat per sorpresa. L'any passat, quan Laura Borràs no estava suspesa de les seves funcions, Junts va aprovar els comptes de la cambra. També ho va fer enguany en un primer tràmit, abans de la sortida del partit del Govern,. Finalment, però, el partit ha optat per una abstenció en la votació d'aquest dimecres, argumentant que no s'ha arribat a un acord per regularitzar les dietes. De fet, fins i tot han demanat a ERC posposar la votació per donar-se més marge per trobar un acord, però s'ha desestimat. "Aquest pressupost era una oportunitat per fer un pas endavant", ha dit des de l'hemicicle el diputat de Junts, que ha lamentat la falta d'acord. "Qui pressupost passa, any empeny", ha afegit.El canvi de postura de Junts no ha agradat a ERC. La diputadaha assegurat que els "sorprèn" l'abstenció dels seus exsocis, i ha volgut recordar que hi van votar a favor en el primer tràmit de setembre. La republicana ha defensat que l'actual pressupost, que, fa un pas endavant per avançar en la normalització: "Evidentment que no és suficient i hauríem d'anar més enllà, però és fruit d'un primer acord", ha opinat. També el PSC ha reivindicat la necessitat d'aprovar els pressupostos malgrat que no incorporen un acord per normalitzar les dietes, i ha criticat aquells partits que consideren que el pressupost és massa car: "Clar què és car. La democràcia és cara", ha etzibat el diputat socialista Òscar Ordeig.També la CUP ha plantejat fins a tres vegades -febrer, març i juliol- una fórmula per resoldre aquesta situació, però ha estat desestimada. "El problema és que hi ha qui no vol tocar les seves butxaques", ha declarat l'anticapitalistades de l'hemicicle, per després titllar de "vergonyós i lamentable" que els diputats mirin cap a una altra banda quan els "escàndols" afecten directament al seu sou: "Els diners estan per damunt de la credibilitat del Parlament i de l'ètica", ha etzibat la portaveu cupaire.dels comuns, per la seva banda, ha criticat que els partits, i en especial els majoritaris amb representació a la mesa, no hagin liderat un acord: "Esperem la responsabilitat per part de tothom perquè l'any que ve posem fi al privilegi que tenim", ha afegit.El pressupost per a la cambra és de, un 2,13% més que l'actual exercici. L'únic que s'inclou en matèria de dietes, com ja s'ha fet en tres ocasions anteriors amb fórmules diverses -en compliment de la disposició transitòria segona del reglament que estableix que aquestes indemnitzacions s'han de reduir gradualment per anar-les incorporant a l'assignació fixa- és qued'aquestes indemnitzacions, a partir de l'any vinent, passi a tributar, el que suposa una quantia d'entre 1.400€ i 2.000€ per diputat anuals.Un cop aprovats els comptes, ara s'hauran d'incorporar al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent, que es troben en plena negociació entre ERC i els possibles socis, Junts i PSC. Aquesta negociació es troba mig encallada perquè el Govern té pressa i els socis volen calma. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a primera hora d'aquest dimecres durant la sessió de control al ple del Parlament, ha admès que fins a principis del 2023 no podran portar els comptes a la tramitació parlamentària necessària. La imatge d'una aliança entre el PSC i ERC per tirar endavant els comptes de la cambra amb l'abstenció de Junts, ha estat força significativa en un moment de negociacions a tres bandes entre aquests partits.

