ERC es compromet a renovar el Poder Judicial de la mà del PSOE: «No els deixarem tirats»

La renovació dels organismes que integren el Poder Judicial ha monopolitzat la sessió de control celebrada aquest dimarts al, cap de files d'ERC a Madrid, ha recordat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ells ja van advertir que la dreta judicials els atacaria. "Benvinguts a la guerra que es va emprendre contra segons qui fa uns anys. La pregunta que ens hem de fer és què fem. ERC, durant molts anys, es va queixar de la interpretació capciosa del, i no s'ha canviat fins que ens hi hem involucrat. Ara, per canviar part del poder judicial que treballa per la dreta i la ultradreta, potser ens hem d'involucrar en els canvis", ha ressaltat Rufián, que s'ha ofert per aprovar qualsevol canvi que serveixi per renovar el poder judicial. "La diferència entre vostès i nosaltres és que", ha remarcat el dirigent republicà. "Abans que independentistes som demòcrates", ha apuntat Rufián, al final de la intervenció, ben rebuda per Sánchez.El to ha estat radicalment en el cas de, portaveu de Junts a Madrid, que en tot moment ha equiparat el PSOE amb ela l'hora de prendre decisions lesives per a Catalunya. "No em digui que som iguals: nosaltres volem que es compleixi la Constitució, i ells fan tot el contrari. Al PP no li agraden les lleis del Congrés ni que la Moncloa tingui la iniciativa", ha diagnosticat el líder socialista. Sánchez també ha posat de manifest que el procés "s'ha acabat" - ja ho ha dir la setmana passada -, i ha recordat que aquesta frase la va pronunciar primer, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i exsecretari general de Junts, a principis d'octubre.La secretària general del PP,, ha arrencat la seva intervenció recordant que Sánchez ha intentat, a banda de posar l'accent en la reforma de la sedició i de la malversació. "Els ciutadans estan preocupats per la inflació i per les lleis que estan aprovant. A qui defensa el seu govern?", s'ha preguntat la dirigent parlamentària del PP. El president espanyol ha apuntat que la Moncloa defensa "la gent", i s'ha posat a recitar les mesures aprovades sobre el transport públic, l'energia i les beques. "Tenim la inflació més baixa de l'eurozona. I ho reconeixen, perquè ja no parlen d'economia. Ara tornen a parlar de govern il·legítim o okupa", ha indicat. També ha ironitzat, entre aplaudiments de la bancada socialista, amb el fet quees queixés del nomenament del president de: "O és que quan el va nomenar José María Aznar en aquest càrrec ho va fer per la seva dilatada experiència com a carter?".La secretària general del PP ha assenyalat que Sánchez només veu "complots" on hi ha "legalitat". "El seu problema és que creu que vostè és l'Estat i la llei", ha apuntat. "Resulta que anar a per totes era fer un torcebraç a l'estat de dret", ha assenyalat Gamarra, que ha comparat el líder del PSOE amb, perquè creu en la política com a "art de l'engany". "Continuarem defensant la legalitat. Els oferim un govern millor als qui volen estar tranquils, sota el paraigua de la Constitució, en un país on la llei és igual per a tothom i tots som iguals davant la llei", ha destacat la dirigent del PP, que ha brandat -després d'una intervenció dura- la "moderació" del seu partit amb Feijóo al capdavant de les sigles conservadores.

