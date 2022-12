Mor un jove en plena celebració d'Argentina per la «síndrome del cor feliç»

Situació tràgica a Egipte.aquest diumenge passat a causa de l'anomenada "síndrome del cor feliç", una dolència cardiovascular aguda que provoca un infart de miocardi a causa "d'un moment de felicitat extrema". Segons han informat diversos mitjans locals i argentins, la mort del jove egipci l'ha notificat el cardiòleg, exdirector de l'Institut Nacional Egipci de Cardiologia."Un jove del districte de Shubra va morir dues hores després del partit (entre l'Argentina i França) per la seva immensa felicitat després de la coronació de (Leo) Messi (...). Hem d'aprendre una lliçó del que va passar, no hem d'exagerar expressar les nostres tristeses o felicitats", ha escrit Shaaban al seu compte de Facebook. Segons els mitjans locals, l'egipci de 26 anys, identificat com a, es va desplomar després de veure la final del Mundial de Qatar 2022 en una cafeteria.Després de viure "un moment molt feliç", que va demostrar amb diversos missatges a les seves xarxes socials,. Va ser traslladat a un hospital proper, on va perdre la vida. La síndrome del cor feliç és un problema molt inusual que genera un infart agut de miocardi en haver viscut algun moment "d'immensa felicitat".La va publicar aquest mateix estiu un estudi sobre aquesta síndrome, deixant clar que els moments alegres o feliços poden provocar un infart de la mateixa manera que ho poden fer les situacions immensament tristes o depressives. "Els resultats a curt i llarg termini van semblar similars independentment de si les persones tenien la síndrome del cor trencat o feliç", detallen els investigadors en la publicació de la

