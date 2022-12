Tota l'actualitat, minut a minut | Miguel Ricart detingut al barri del Raval

Tallada la circulació de la C-31 a Sitges per un accident entre dos vehicles



Problemes de circulació a Sitges. La circulació de la C-31 ha quedat tallada en tots dos sentits a causa d'un accident entre dos vehicles. L'incident ha tingut lloc cap a les 7 del matí i provoca retencions des de llavors. Tot i l'aparatós accident, no hi ha cap persona ferida greu, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit. Cap a les 8 del matí d'aquest dimecres també es registren 6 quilòmetres de retenció a la C-58 entre Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, on hi ha dos carrils tallats en sentit nord per un altre accident.