VÍDEO | Un aficionat argentí intenta (sense èxit) saltar des d'un pont a l'autocar de la selecció

El momento en el dos hinchas se tiran al micro desde un puente. Uno entra y el otro cae mal.

UNA LOCURA MÁS. pic.twitter.com/2DjoEpF4Vu — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) December 20, 2022

ha viscut aquest dimarts una jornada històrica. La rua de celebració del campionat mundial de futbol s'ha convertit en la concentració de persones més gran mai registrada a la ciutat, amb gairebé cinc milions de persones, segons ha informat el diari Clarín. Si bé, com a mínim una d'aquestes n'ha sortit mal parada en intentar abordar l'autocar dels jugadors.Dos aficionats han aprofitat el pas del vehicle descapotable per sota d'un pont per intentar saltar a l'interior. El primer ho ha aconseguit, davant la sorpresa dels futbolistes, que s'han trobat amb un intrús al mig de la festa. L'altre, però,, on hi havia desenes de seguidors acompanyant la rua. Es desconeix el seu estat de salut.La ruta prevista de la rua, d'uns, havia de passar directament per l'Obelisc de la capital, abans de posar rumb a la Casa Rosada. Si bé, com sí que és habitual, el pla no ha sortit com s'havia dissenyat. Després d'intentar buscar una via alternativa sense èxit, els jugadors han estat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor