Detingut l'assassí de les nenes d'Alcàsser en un narcopís al Raval de Barcelona

, condemnat per la violació i l'assassinat de les nenes d', ha estat detingut la tarda d'aquest dimarts en un narcopís del carrer Aurora, alde Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN. La detenció ha estat a càrrec de lade la capital catalana.Aquesta divisió, que treballa en coordinació amb la, vigilava l'immoble des de feia setmanes, perquè generava problemes veïnals. Avui els cossos policials han entrat al domicili i hi han trobat tres persones, una d'elles, el mateix Ricart. Segons La Vanguardia, era el responsable del narcopís.L'assassinat de les tres noies d'Alcàsser va sacsejar l'Estat i continua envoltat d'enigmes. Les víctimes,, van pujar a un cotxe la nit del 13 de novembre de 1992, ja fa 30 anys, i van ser segrestades peri Miguel Ricart, que les van torturar, violar i assassinar en una cabana abandonada.Només Ricart ha estat condemnat, en un cas que encara arrossega moltes ombres, principalment la desaparició del principal responsable, Antonio Anglés, que va aconseguir driblar la policia espanyola i internacional. No se sap si és viu o mort, però no se n'ha trobat el cadàver i tampoc se'n sap res des que va ser vist per última vegada en un vaixell que es dirigia a Dublín.

