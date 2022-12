Serrat, al primer concert de comiat a Barcelona: «Deixeu la nostàlgia»

El cantautorha iniciat oficialment el seu comiat dels escenaris a Barcelona la nit d'aquest dimarts. En el primer dels tres concerts al, ha volgut dirigir el tarannà del seu adeu: “”, ha clamat. En aquest sentit, l'històric artista barceloní ha explicat que s'ha volgut acomiadar en persona, "com correspon".I un comiat com cal, ha de ser alegre. "", ha celebrat. Tanmateix, ha afirmat que semblava lluny quan a l'abril va iniciar la seva darrera gira i, parafrasejant l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, ha afegit: "".Serrat ha començat el seu primer concert al Palau Sant Jordi a les 21:20 hores amb "", davant deque han omplert les grades del pavelló, com passarà en les dues dates restants. La sèrie de tres concerts a Barcelona tanca la gira "", que ha portat el cantautor a oferir una setantena d'actuacions des de l'abril, quan va arrencar la gira al

