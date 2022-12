El cas de Rupit

L'ha reconegut el municipi osonenc de Rupit amb la distinció de "millor poble turístic del món", un distintiu que, entre altres coses, té en compte la promoció delA la convocatòria s'hi han presentat un total dedels cinc continents, dels quals,L'OMT ha publicat aquest dimarts la llista de municipis que obtenen el distintiu, entre ells,tindrà lloc a la població d'Alula, a l'Aràbia Saudita, el 27 i 28 de febrer del 2023. El premi reconeix els indrets que són un bon exemple deEn aquest sentit, Rupit incorpora el turisme com a, alhora que preserva elsi elsAquesta iniciativa també premia els pobles pel seu compromís amb lai pel seu enfocament en el desenvolupament del turisme en sintonia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).L'OMT està formada per, i cadascun d'ells podia presentar tres candidatures per optar a la distinció de "millor poble turístic del món" en l'edició de 2022. L'estat espanyol va presentar-s'hi amb(Osca),(Càceres) i Rupit. L'entitat avaluava un conjunt de, entre els quals hi havia, per exemple, els recursos naturals i culturals del poble en qüestió, la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, el model de desenvolupament turístic o les infraestructures i la connectivitat del municipi.El novembre passat transcendia que Rupit descartava optar al reconeixement de "poble més bonic d'Espanya" , però que sí que es presentava al demillor poble turístic del món"., alcalde del municipi osonenc, explicava aque, el guardó de l'Organització Mundial del Turisme, encaixava més bé amb les polítiques del consistori i detallava que valorava "el treball dels últims anys relacionat amb el, la mirada tàctil per a facilitar les coses a persones amb dificultats visuals o auditives o la, d'entre altres".En aquesta línia, el reconeixement que ha rebut aquest dimarts el poble de Rupit ha valorat actuacions com la, que promou les noves tecnologies en entorns rurals, la conservació i la, la participació en projectes mancomunats, les millores enper a diferents col·lectius amb dificultats, lai dels habitatges d'ús turístic i la preservació d'un

