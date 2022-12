Descobreixen una alteració genètica que provoca una síndrome greu en infants amb Covid-19

Un estudi amb participació de professionals de l'hospital deha permès descobrir una alteració genètica responsable de la potencialment greuen infants amb covid.Amb aquesta nova informació s’explica, en part, perquè alguns pacients pediàtrics desenvolupen aquesta síndrome, que provoca la inflamació d’òrgans com el cor, els pulmons, els ronyons o el cervell, després de la infecció per la Covid-19. Es tracta de la(OAS1, OAS2 i RNASEL) i s’ha detectat en un total de cinc pacients d’entre tres mesos i catorze anys.Les metgesses de Sant Joan de Déu que han participat en l’estudi,, expliquen que la inflamació apareix en infants "dies o setmanes" després de la infecció per Covid, malgrat que en la majoria de casos la infecció viral no ha estat destacable. “, encara que la majoria dels pacients han sobreviscut després de l'atenció mèdica adequada”, alerten els investigadors de Sant Joan de Déu. Amb tot, és poc freqüent i només passa enEls resultats obtinguts obren ara un camí per adaptar els tractaments als pacients en funció del defecte genètic o molecular detectat. Es tracta d’un exemple de “” i que, a més, permetrà avançar en el coneixement d’altres malalties, segons comenten Jordan i Alsina.Per dur a terme l’estudi, s’han estudiat. En el cas de l’estat espanyol, els pacients són majoritàriament de l’Hospital 12 d’Octubre de Madrid i de Sant Joan de Déu. Dos dels cinc pacients amb mutacions del conjunt de l’estudi provenen de Sant Joan de Déu. Els resultats els han obtingut investigadors estatunidencs de lade Nova York, l'i l'. A més dels investigadors catalans, hi han participat també metges de centres de Gran Canària, Tenerife i Madrid.

