Les primeres multes per incomplir el 30% d'habitatge protegit a Barcelona ja tenen preu: mig milió d'euros

L'ja multa per incomplir el 30% d'habitatge protegit. El consistori de la capital catalana ha sancionat tres grans rehabilitacions al districte de l'que han incomplert aquesta normativa, i els ha multat amb mig milió d'euros. Es tracta d'una promoció del carrer del Comte, de 12 habitatges -n'hauria d'haver protegit 3-; del carrer de los, de 15 habitatges -n'hauria d'haver protegit 4-; i del carrer de, de 13 habitatges -n'hauria d'haver protegit 3-.D'acord amb la llei, el fet de no haver reservat aquestés una infracció molt greu. Tenint en compte el cost que han tingut els tres expedients per a la ciutat, les sancions que preveu l'Ajuntament de Barcelona se situen entre els 400.000 i els 600.000 euros. En conjunt, els tres expedients poden arribar a sumar. A banda de la sanció econòmica, la llei també preveu una inhabilitació dels infractors per poder participar en promocions d'habitatge de protecció oficial durant un període d'entre un i tres anys.Aquestes tres primeres multes formen part d'una primera tongada de 17 incompliments detectats pels inspectors del consistori de la capital catalana, i que en total afecten 70 habitatges deque no ho han acabat sent. L'Ajuntament detalla que pròximament hi hagi fins a sismés. En dos dels incompliments detectats, els promotors han rectificat i han iniciat els tràmits per garantir aquest 70% d'habitatge protegit, sent cinc els immobles que s'han recuperat.Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament de la capital catalana vol "" el sector privat i fer que contribueixi a ampliar el parc d'habitatge assequible de la ciutat. El govern municipal també fa una crida a la "" delsper garantir el compliment de lavigent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor