Evitar furts i robatoris: l'objectiu principal dels Mossos aquest Nadal

"Prevenir i reduir els fets delictius en llocs estratègics". Aquests és l'principal delsper a aquestes festes de. I així ho ha anunciat el conseller d'Interior,, que aquest dimarts a la tarda ha presentat el programa operatiu estacional, que enguany es recupera després de l’aturada per la pandèmia. "La ciutadania té ganes de gaudir d’aquestes festes i nosaltres tenim la missió dede les festes amb seguretat", ha indicat la portaveu del cos policial,El pla Grèvol comporta laper fer front a la realitat d’aquestes setmanes, però sense ampliar el total d’efectius al carrer. S’activarài s'emmarcarà en tres puntals: activitat preventiva en l’àmbit deli l'empresa,a la xarxa viària i mitjans de transport.Així, s'l als carrers -en algunes ciutats mitjançant el model de patrullatge mixt amb la Guàrdia Urbana-, s'intensificarà la campanya preventiva ambper evitar conductes delictives -tant per als comerciants com per a la ciutadania-, esmitjançant les rutes i itineraris segurs, i també s'augmentarà l'activitat policial per prevenir incidents deSegons ha detallat la portaveu del cos, lescomporten un alt "increment" en el desplaçament de persones i aquest és unper dur a terme més. Sobretot, Escudé ha remarcat aquelles que tenen a veure amb el patrimoni, com els, però també en lai les ciberestafes, derivades d'un augment de les compres en línia que es maximitza durant les setmanes prèvies a Nadal. "La pandèmia va generar que apareguessin aquests delictes i a poc a poc s’han professionalitzat", ha advertit.Finalment, un altre aspecte destacat és elque Mossos destinarà aldurant el període que estigui actiu el programa Grèvol. Tot i que Catalunya està ara a un nivell de 4 sobre 5, durant aquestes setmanes es reforçarà fins al 4+, sobretot enon es puguin generar, com ara les fires de Nadal.De fet, la tasca dels Mossos ja es va iniciar a mitjans de novembre, amb una prèvia de les setmanes més intenses de les festes nadalenques. Respecte al 2019, el conseller d'Interior ha indicat que s'haun 77% en zones comercials, que ha comportat un augment del 66% en les identificacions. Això ha suposat arribar a les 3.300 i ha permès contenir "situacions delinqüencials", amb especial èmfasi a la reducció de persones que circulen pel carrer amb

