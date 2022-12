Uns cogombres espanyols provoquen un gran brot de salmonel·la a Europa

Les autoritats sanitàries deassenyalen el cogombre procedent d'com l'origen d'un brot de salmonel·la agona que afecta tambéi els. Així ho indica un informe de l'(NIPH, per les sigles en anglès). Des de finals d'octubre, ja s'han registrat 72 casos i 24 hospitalitzacions al país, mentre que als veïns suecs, 26 casos més. Els holandesos no han proporcionat encara cap xifra.Les investigacions del NIPH han confirmat un origen comú, ja que els estudis genètics han determinat que es tracta de la mateixa soca i que els bacteris involucrats en les infeccions als tres països són molt similars. La manca de noves infeccions les darreres setmanes sembla indicar, però, que. De totes maneres, cal netejar sempre les fruites i verdures abans d'ingerir-les, recomanen.La salmonel·la és el grup de bacteris que provoca més malalties transmeses per aliments, que reben el nom de. Els símptomes acostumen a durar entre quatre i set dies i la majoria de les persones millora sense tractament. En el cas que el bacteri penetri a la sang, les conseqüències poden ser serioses i és necessari, com a mínim, tractar-ho amb antibiòtics.

