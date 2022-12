Feijóo nega que el TC limiti el debat parlamentari i retreu a Sánchez les concessions als independentistes

El president del PP,, ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, les concessions que ha fet en els darrers dies a l'independentisme, especialment la derogació de la sedició i la reforma de la malversació. En una compareixença aquest migdia, Feijóo ha defensat la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de frenar la reforma del govern espanyol per accelerar-ne la renovació i ha dit que, aturant la tramitació d'aquesta reforma, l'alt tribunal "protegeix el debat parlamentari" i les Corts Generals. El dirigent popular ha exigit a Sánchez que aturi l'escalada verbal i que deixi de fer cessions a l'independentisme, unes cessions, ha dit, que només fa per mantenir-se en el poder.Feijóo ha dit que les afirmacions que s'han fet en les últimes hores són "gravíssimes". "Estem en unaperquè hi ha una escalada verbal sense precedents i en un seguit deen democràcia", ha afirmat. Per això ha demanat a Sánchez que "rebaixi l'escalada verbal" després que el president del govern espanyol hagi parlat de "cop d'estat" i de "complot". "Ja n'hi ha prou de dir que qui no està alineat amb les tesis del senyor Sánchez és un feixista", ha exigit. Feijóo ha acusat el PSOE i Unides Podem d'impugnar el sistema democràtic espanyol. El president del PP ha demanat també a Sánchez que aturi les cessions a l'independentisme. "Aquesta legislatura és estrambòtica, està deshonrant la tradició democràtica del país", ha afirmat, i ha acusat el president espanyol d'"ocupar" les institucions i allunyar-les de la neutralitat. "El lloc on ens ha portat Sánchez no és normal", ha afirmat. En aquest sentit, ha retret a Sánchez lai també l'intent de canviar el mecanisme d'elecció dels membres del TC. "El govern espanyol ha pres aquestes decisions insòlites en defensa dels interessos generals?", s'ha preguntat Feijóo. La resposta l'ha donada ell mateix. "Això només és urgent per a l'independentisme i perquè els independentistes continuïn donant suport a Sánchez", ha assegurat.El dirigent popular ha dit que la decisió del TC es refereix únicament el procediment que ha seguit el govern espanyol per intentar accelerar la seva reforma. "", ha afirmat. Ha negat que l'alt tribunal hagi impedit un debat a les Corts, sinó que ha dit que s'ha de fer seguint el que marca la Constitució. "És una qüestió formal, no afecta el fons", ha dit. "El TC defensa les Corts Generals", ha afegit, i ha demanat a Sánchez que, si vol mantenir la reforma, la faci pels canals reglamentaris, sense saltar-se les normes procedimentals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor