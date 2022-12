Enxampada in fraganti quan robava els regals de l'arbre de Nadal de Robert de Niro

L'actorva sentir soroll al menjador de l'apartament on es trobava. Quan va baixar per veure què passava es va trobar amb una. Al seu costat, agents de policia, que l'enxampaven in fraganti i la detenien poc després, segons ha donat a conèixer ABC News.Els fets han passat aquest dilluns al voltant de les 2:45 de laen un apartament de l'Upper East Side de, en un habitatge que la icònica figura del cinema nord-americà havia llogat durant una temporada. Ho ha explicat el portaveu del departament de policia de Nova York,, que també ha fet saber que els agents la van localitzar quan entrava al soterrani de l'edifici i que, després, van trobar indicis que havien forçat l'entrada. Un cop els agents la van arrestar al menjador de l'actor, no sabien que ell hi era., 16 robatoris. L'últim, comès el dia vuit. De fet, la policia ara la buscava per sis d'ells i ha informat que li consta que encara té diversos càrrecs pendents. A més a més, han apuntat que delinqueix majoritàriament en el mateix barri.El portaveu de De Niro no ha volgut fer cap comentari al respecte, tot i que sí que ha precisat que l'actor, de, es troba bé. Robert De Niro va néixer i es va criar a Manhattan. És un dels actors més consolidats del cinema estatunidenc i, al llarg de la seva trajectòria, ha guanyatper Taxi driver i Toro salvatge. També va ser guardonat amb el premi Cecil B. DeMille per la seva carrera als Globus d'Or l'any 2011.

