El govern espanyol tanca files i acusa el PP de «patologies» antidemocràtiques

Aprovada l'addenda del Pla de Recupració

Elha volgut mostrar aquest dimarts "serenitat i determinació" després que el suspengués la tramitació parlamentària de la seva renovació, el que ha provocat una greu crisi institucional. L'executiu, després del consell de ministres, ha negat qualsevol "error" en el procediment emprat i ha assegurat, en paraules de la ministra portaveu,, que l'únic error és "el bloqueig del Consell General del Poder Judicial". Al seu costat, la ministra de Justícia,, s'ha referit a lesque ha mostrat el PP d'Junt amb la portaveu i la titular de Justícia han comparegut la vicepresidentai i la ministra de Ciència,Contínuament, les ministres s'han referit a la compareixença que ha fet abans Pedro Sánchez per valorar la decisió del TC . A una pregunta sobre qui governa realment Espanya, si l'executiu o el poder judicial, Isabel Rodríguez ha afirmat que a l'estat mana "el govern d'Espanya". Una afirmació que li ha permès atacar de nou Feijóo, que ahir mateix es referia a elegir entre "Espanya o govern", tot dient: "Es veu que té dificultats per unir les dues coses".Així com no ha fet autocrítica, la ministra portaveu no ha volgut donar cap detall sobre les vies que seguirà ara l'executiu, assegurant que s'estudiarà a fons la sentència del TC i no ha volgut comentar la possibilitat deexigides -dues cinquenes parts- per renovar el CGPJ. Rodríguez ha repetit en diversos moments que el govern espanyol preservarà el compliment de la llei i la "de la qual emanen tots els poders de l'estat, també el dels jutges".Sánchez ha anunciatper posar fi al bloqueig que viu des de fa mesos el TC i ha acusat el PP de bloquejar sistemàticament la renovació del poder judicial iel mandat constitucional. "Aquest bloqueig té l'únic propòsit de mantenir una composició anterior i més favorable, i s'ha mantingut durant més de quatre anys", ha afegit Sánchez.El president espanyol ha carregat forti ha dit que els populars volen "retenir" amb "excuses" el control del poder judicial, i tot això és l'origen de la resolució adoptada ahir pel TC. "És un fet greu perquè impedeix als representants dels ciutadans de fer la seva feina de debatre i legislar; és una situació sense precedents en la nostra història democràtica i en el nostre entorn", ha criticat Sánchez. El president ha lamentat el "xoc institucional" i ha enviat un missatge de "serenitat" als ciutadans. "Som una de les grans democràcies europees i el nostre sistema té mecanismes per superar aquesta situació", ha dit. ", la Constitució i la voluntat popular", ha reblat.El govern espanyolla decisió de la "majoria conservadora" del TC, tot i no compartir-la. "Adoptarem les mesures que siguin necessàries per posar fi a l'injustificable bloqueig del PP i que sigui respectada la voluntat popular expressada a les eleccions del 2019", ha afirmat.El govern espanyol ha escenificat avui que enmig de la greu crisi institucional, l'executiu continua governant amb normalitat. La vicepresidenta Calviño ha explicat el projecte d'aprovat avui i que posa en marxa la segona fase del. El projecte es presentarà formalment a Brussel·les a inicis del 2023. Calviño ha volgut transmetreenfront la crisi, destacant el criteri del Banc d'Espanya que ha dibuixat uni allunya l'horitzó d'una recessió tècnica.Calviño ha assenyalat que en aquests moments el govern ja ha resolt procediments per valor de 18.700 milions d'euros. Ja, que amb l'addenda s'ampliaran a un de nou sobre descarbonització en la indústria. L'adenda mobilitzarà ja la totalitat dels 160.000 milions d'euros assignats a l'estat espanyol.

