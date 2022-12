Què són els Premis ESLAND? Tots els nominats de Twitch i les noves categories

Me acaban de confirmar que ya se han vendido más de la mitad de las entradas para los @PremiosESLAND 😱



Gracias por hacer posible este evento en México y ojalá pronto podamos votar todos en la web.



💙 — Grefg =) (@TheGrefg) December 19, 2022

Totes les categories i nominats

Streamer de l'any

Streamer revelació de l'any

Clip de l'any a Twitch

Talk Show de l'any

Cabreig de l'any

Esdeveniment de l'any

Fail de l'any

Caster de l'any

Jugador d'eSports de l'any

Roleplayer de l'any

Ball de l'any

Cançó de l'any

VTuber de l'any

Millor cobertura informativa de l'any

Milor sèrie de contingut de l'any

Milor sèrie de contingut de l'any

Milor streamer IRL de l'any

Les cerimònies de premis són una constant en el món de la cultura, de l'entreteniment i dels esports. Especialment a l'estat espanyol, on es poden veure des dels o d'altres com(pel teatre) o, a nivell europeu en el qual es nominen esportistes d'aquí, com laEl món de l'streaming, en constant creixement i en un auge sense precedents, seguia orfe d'aquesta mena de reconeixements.Gràcies a la iniciativa d'uns creadors de contingut argentins, es van crear els, pioners d'aquesta mena d'esdeveniments. A Espanya va recollir el testimoni. Els guardons, que van viure la seva primera edició el 2021 en una cerimònia a Barcelona, són una iniciativa privada promoguda pel cèlebre streamer TheGrefg i busquen donar suport i reconèixer la creació de contingut en l'àmbit hispanoparlant.En la gala de la primera edició, duta a terme al, va ser tot un èxit d'audiència a la plataforma Twitch entre la comunitat hispana. Centenars de milers de persones ho van seguir des de Llatinoamèrica i des de la resta de l'Estat. El guanyador d'aquesta primera cerimònia va ser, indiscutiblement el més reconegut i mediàtic de tots els creadors de contingut. La competència, però, va ser ferotge.Aquest dilluns es va donar a conèixer, que aquest any se celebrarà en un lloc molt especial:. Els guardons travessen l'oceà Atlàntic per donar suport a la comunitat llatina, que és un percentatge enorme de les audiències i dels aficionats dels streamers espanyols.Les categories queden totes ampliades, a diferència de la primera edició, en la qual només es nominaven fins a 4 persones, clips, sèries o continguts. Ara,per aconseguir un guardó.torna a ser el gran favorit, amb un acumulat de nominacions en moltes categories. En la principal, la de millor streamer,motiu de queixa de moltes creadores. El periodista i comunicador catalàA la llista també hi apareixel català professional dels eSports,- Ibai Llanos- AuronPlay- IlloJuan- TheGrefg- Rubius- El Mariana- Quackity- Spreen- JuanSGuarnizo​- Rivers- Spreen- Quackity- Rivers- ElZeein- WestCOL- Carreraaa- Constertine- Carola- Aldo- Noni[youtube]http://www.youtube.com/shorts/Ol2YVKBQY6M[/youtube]- Amos del Universo- Charlando Tranquilamente- Club 113- The Wild Project- La mesa reñoña- Territorio Revival- La peor generación- Un dia con Nimu- Yo Interneto​- Y tal- Carola- DjMariio- Fargan- Ibai i Spreen- Luzu- Mayichi- Nissaxter- Pipepunk- Quackity- La Velada del Año 2- Balloon World Cup- Disaster Chefs- El Partidazo de Youtubers 2- GP de Twitch- GP Twitter- Juaniquilacopa Beer Pong- Las Campanadas de Ibai 2022- Stream World Championship​- Blitzpooky- Ahi va mi burst - Manute- Aspirando a un bicho - Rubius- El fallo de la cam - Carola- El reloj irrompible - Ibai Llanos i Masi- El salto - JuanSGuarnizo- Inglés en RingCraft - Abby i ElZeein- La caída - La madre de Karchez- La muerte de Ampeter - Ibai Llanos- Ringcraft​- Toc toc - Farfadox- Champi- Mellado- Skain- Cristinini- Knekro- Ulises- Vicky Palami- Wolk- Suja​- Sergio Ferra- Elyoya- Flakked- Tecolilla- Reven- Mixwell- Mazino- Jelty- Josedeodo- Keznit​- Koldo- AgenteMaxo- Crola- DressT3- Cristinini- JuanSGuarnizo- Reborn- Tanizen- Quackity- Perxitaa​- Luzu- Auronplay- Carreraaa- Follacamiones24- ElMariana- GamsterGaming- Locochon- Rubius- Reborn- Spursito​- Staryuki- A fuego - Robleis- Ascensor - Robleis- Gema rosa - Orslok- Gourmet - Rickyedit- La trampa es ley - Lit Killah- Ojos llorosos - Magus- Otra vez - Rodezel, Barca, JCBG, Hasvik- Solo - Robleis- Warzone 2.0 - Sinapsis Kronno​- Ya no vuelvas - Luck Ra- Emikukis- HanaYomeguri- HinaMiisora- Karma- Kendomurft- Lunaria- Nimu- Rakkun- Serpias​- ZilverK- Anujbost- Cell- Yuste- Gerard Romero- Memorias de pez- Noticias ilustradas- Ruben Martin- Tamayovision- Tartaja​- TioShur- Pokémon Twitch Cup 2- Tortilland 2- Karmaland V- Arkadia 2- EGOLAND 2- El Dedsafio 2- London Eye- Mundia F1 Online- Mundo León​- Mundo Pixelmón 3- El suelo es lava- HormiGeo- Juaniquilacopa Build Battle- PermadeaZ- Rascaland- Reddit Pixel War- Saw Minecraft Games- Squid Games Minecraft- Streamerland​- Torneo MW3- Kidi- LlunaClark- LoncheDeHuevito- Viviendoenlacalle- Alexboken- ArrozYDesgracias- Brunenger- Cyngus_tv_- Grenheir

