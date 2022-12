Els Mossos arresten un pare per segrestar i intentar casar la seva filla a la força

Llibertat amb càrrecs i una ordre d'allunyament

Feia set mesos que no veiem un cas similar. En aquella ocasió, un pare va matar les seves dues filles després de portar-les, enganyades, al seu Pakistan natal per voler separar-se dels seus marits, que eren els seus cosins, i que així no poguessin venir a l'Estat. El cas actual no ha tingut, de moment, final fatal, però la història també és prou tràgica.. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un home que va segrestar i intentar segrestar a la força la seva filla de 19 anys. La va retenir a casa i la va obligar a presentar, de matinada, una denúncia falsa contra la seva parella per maltractament en una comissària de la ciutat. Tal com regeix el protocol, la jove va rebre assistència d'una advocada. Va ser a ella a qui li va confessar que el seu pare l'havia obligat a muntar tot l'espectacle sota l'. Tot plegat perquè la família desaprovava la relació amb el seu xicot.Paral·lelament a la tramitació de la denúncia, el pare va actuar de jutge i la seva sentència va sersota estricta vigilància per evitar que pogués veure la seva parella. A banda d'això, la seva família li va transmetre que ja li havien trobat un marit pakistanès per Internet, amic del progenitor.Poc després,de la dona. Més tard, van activar tots els mecanismes pertinents per protegir la víctima, que ha estat apartada de la seva família. Ara, el progenitor ha quedat en llibertat amb càrrecs i té una ordre d'allunyament sobre la seva filla després de passar a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor