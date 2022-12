El Govern confia que la taula de diàleg es reuneixi abans d’acabar l’any tot i la crisi al TC

Divsió entre progressistes i conservadors

La decisió delha obert una crisi institucional a Espanya sense precedents, que també ha rebut una reacció per part de les institucions catalanes. El consell executiu, reunit aquest dimarts al matí, ha debatut sobre la qüestió i ha tancat files amb la necessitat d'perquè Catalunya sigui una "república sobirana". Així ho va dir el president de la Generalitat,, dilluns al vespre després de la decisió del TC, i ho ha refermat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, en roda de premsa, en la qual ha assegurat que malgrat la crisi, no descarten que laamb l'estat es pugui reunirLa negociació amb l'estat, que en els últims dies ha estat protagonista per la, ha de continuar ara segons els republicans per obrir la fase de l'autodeterminació, amb l'aposta feta pels d'Oriol Junqueras de fer un. En l'última taula de diàleg de l'estiu es va avançar en l'agenda antirepressiva i es va acordar també programar una nova reunió abans de començar 2023. Falten menys de dues setmanes per acabar l'any, però l'executiu no descarta que la trobada es pugui produir i espera que el bloqueig del TC no sigui motiu per no continuar avançant en la negociació.Més enllà de la taula de diàleg, la portaveu de l'executiu ha valorat el bloqueig judicial com un fet emmarcat en una "" impròpia d'un estat. Ha recordat que el TC també ha fet intromissió a Catalunya per combatre l'independentisme, i ha considerat que ara el govern espanyol ha de fer front al que pateix sovint el Govern català: "Van utilitzar Catalunya com a banc de proves", ha afirmat Plaja, que ha esperat que el govern espanyol siguii s'enfronti a les institucions judicials comandades per l'extrema dreta: "Toca que siguin valents i plantin cara", ha sostingut la portaveu, que també ha recordat que el moviment independentista ha avisat des d'un inici de les intromissions judicial sobre les institucions.El Tribunal Constitucional ha decidit frenar la tramitació de la reforma de la llei del Poder Judicial, que inclou un canvi en les majories necessàries al CGPJ per renovar els membres del TC amb el mandat caducat. Amb aquest moviment, que ha fet evident la, l'alt tribunal deixa clar a Sánchez i el govern espanyol que, ara com ara, no té previst facilitar la reforma legislativa per esquivar el bloqueig del bloc afí al PP. Un terç del TC té el mandat caducat des de fa mesos, però el sector conservador del CGPJ es nega a designar dos magistrats per substituir-los. La reforma va ser aprovada la setmana passada al Congrés i ara havia d'arribar al Senat per a l'aprovació definitiva i entrada en vigor.L'adopció de les mesures cautelars sol·licitades pel PP és una decisió temporal, no diu que els populars tinguin raó, decisió que es prendrà més endavant. El TC atura la tramitació per tenir més temps per abordar el fons del recurs i ha donat deu dies a les parts per presentar al·legacions. Aquest dimarts a la tarda hi ha(CGPJ) per abordar, ara sí, quins haurien de ser els seus membres al TC. La decisió presa, però, té diverses conseqüències: suposa un èxit de la maniobra del PP i bunqueritza, encara més, la dreta judicial, que deixa clar que es renovarà amb els seus mecanismes, no pas amb els que proposa el govern espanyol. La reforma del codi penal per derogar la sedició i reforma la malversació, en tot cas, tira endavant.El president del govern espanyol,, ha fet una declaració institucional sense acceptar preguntes en la qualque pateix el TC. Ha assegurat que, però que activaran els mecanismes necessaris davant d'un moviment que ha titllat de "greu" i "sense precedents en democràcia". El cap de l'executiu, en aquest sentit, ha volgut traslladar a la ciutadania un "missatge de serenor". "Espanya és una de les grans democràcies europees, i disposa de mecanismes per superar una situació d'aquesta naturalesa", ha apuntat.

