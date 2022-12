ERC amagarà fins a l'últim moment el vot als pressupostos de Colau i Collboni

El grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona no dona el braç a tòrcer amb els pressupostos municipals per al 2023 , almenys pel que fa a donar pistes sobre el seu posicionament quan només queden tres dies perquè els comptes anuals es votin al ple del consistori. Ni detalla quines són les prioritats o línies vermelles que s'estan tractant en les negociacions amb el govern d'Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC) ni dona per fer cap acord. El portaveu del grup municipal,, s'ha limitat a reconèixer unamb comuns i socialistes. Tanmateix, també ha insistit en uns dels mantres que ha repetit les darreres setmanes, assegurant que un dels punts "complicats" de les converses està sent negociar les inversions que es podrien fer l'any vinent quan, a finals de mandat, "ja està tot el peix venut".Davant d'això, ERC seguirà els processos de decisió del partit i portarà la decisió sobre els pressupostos municipals a l'executiva de la formació que se celebrarà aquest dimecres. Allà, es decidirà., ha refermat Coronas. Un calendari imminent que deixa sense efectes el debat que pugui haver-hi demà a l'Ajuntament, on hi ha una comissió extraordinària d'economia per tractar el tema, però que té poques sorpreses a oferir. Especialment, després que aquest dillunsd'uns pressupostos que va permetre que es tramitessin inicialment, mentre els estudiava.La menció de Coronas al clima positiu lliga amb la petició de Collboni, que la setmana passada va convidar els republicans a facilitar els pressupostos de Barcelona perquè els socialistes fessin el mateix al Parlament. En aquell moment, el líder socialista va expressar que ERC tenia l'oportunitat de "crear un marc positiu" perquè es donés. També el regidor de Pressupostos, Jordi Martí, en aquest cas de Barcelona en Comú, va donar per encarrilades les negociacions. En aquest sentit, va apuntar que voldria, que tornen a ser de rècord i s'enfilen als 3.600 milions d'euros, segons la proposta inicial.Finalment, però, el portaveu d'ERC ha evitat fer esment a un possible canvi de cromos amb els pressupostos - al Parlament segueix l'estira-i-arronsa entre Govern i PSC per tancar una entesa - i ha demanat respectar la interioritat de les decisions. Ara bé, a la pràctica, també ha frenat l'expectativa de Martí, que pretenia anunciar aviat l'acord i que, finalment, sembla que haurà d'esperar a. De moment, Jordi Coronas ha fet una mínima picada d'ullet, tot reivindicant que "és molt important" que hi hagi pressupostos nous.

