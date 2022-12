Mor als 63 anys Terry Hall, vocalista de The Specials

Tràgica notícia en el món de la música britànica.vocalista principal de la banda d'ska de, ha mort aquest dilluns a l'edat de 63 anys a causa d'una malaltia. La mateixa banda ho ha anunciat a través del compte de Twitter del grup, fundat a finals de la dècada dels anys 70 i tota una referència musical al Regne Unit."Amb gran tristesa anunciem la mort, després d'una breu malaltia, de Terry, el nostre meravellós amic, germà i un dels millors cantants, compositors i lletristes que ha produït aquest país", han escrit des dels comptes dede The Specials. Hall va saltar a la fama amb la banda gràcies a l'explosió del ska en una època revolucionària de la música a tot el Regne Unit.va ser un dels grans símbols del punk de la new wave britànica, que va acabar sent tan influent per a moltes bandes de tot el planeta. Una de les notícies que commocionaren el món de la música va ser quan va admetre que va ser violat quan era un nen en un viatge escolar a França.Amb The Specials va aconseguir la fama (després de separar-se van tornar fins a dues vegades més), però Hall va acabar tocant en altres grups com. També va realitzar una carrera en solitària. Res tan prolífic com el primer grup.

