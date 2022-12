L'exvicepresidenta de l'Eurocambra confessa la trama de suborns de Qatar

La trama de suborns dea l'es va esclarint., exvicepresidenta de la cambra europea detinguda destituïda arran de l'esclat del, ha confessat formar part de l'entramat de pagaments en els quals també hi hauria implicat el Marroc . Segons explica el diari belga Le Soir, qué és qui va destapar el cas, Kaili també ha reconegut davant el jutge la implicació de la resta de persones investigades.L'encara eurodiputada grega ha confessat al jutge que va ordenar al seu pare treure diners en efectiu del seu domicili. El pare de Kaili va ser enxampat per la policia belga mentre treia maletins plens de bitllets d'un hotel. Per aquest motiu, l'eurodiputada va poder ser detinguda i perdre la seva, en ser vista cometent un delicte de forma flagrant. Kaili també hauria reconegut que la seva parellai l'exeurodiputat Pierformarien part de la trama, sent-ne aquest últim el líder.El cas s'obre la setmana passada, quan la Fiscalia belga emet un comunicat en què explica que els investigadors de la policia sospiten d'un país delque busca influir en les decisions dela través de "sumes de diners o regals" amb persones que tenen una posició política "significativa". Només unes hores després, Kaili és detinguda en una operació en què també hi ha cinc detinguts més, sent quatre d'ells els que continuen a hores d'ara a presó.Els quatre empresonats estan acusats de pertinença a, mentre que els altres dos han estat posats en llibertat. En el marc de l'operació policial, les autoritats han trobat gairebé 1,5 milions d'euros vinculats amb la trama. Segons la Fiscalia belga, l'operació estava particularment dirigida a assistents parlamentaris, una figura clau en les tasques legislatives dels eurodiputats.

